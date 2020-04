Final Fantasy 7 Remake, il secondo episodio uscirà il prima possibile secondo Nomura

Quando uscirà il prossimo episodio di Final Fantasy 7 Remake? Quanto dovranno aspettare i Fan? Secondo Nomura, Director del gioco, dipende da quale team si occuperà dello sviluppo.

Citato nell’appena uscito Final Fantasy 7 Remake Ultimania, una guida che approfondisce ogni aspetto del gioco, Nomura assicura che il gioco uscirà il prima possibile. La data precisa però dipende da quale team si occuperà della produzione.

Dipende da chi se ne occuperà. Se dividiamo in lavoro in più parti, allora servirà più tempo. Al contrario, il processo sarebbe più breve: speriamo di farlo uscire il prima possibile.

Tornando allo scorso novembre, Square Enix ha confermato -ovviamente- di essere già al lavoro sul secondo episodio ma che, ad oggi, è difficile stabilire una data d’uscita.

Altra informazione importante la condivide Kitase, sempre sulle pagine di Ultimania. Uno degli aspetti più chiacchierati di questo Remake è la deviazione narrativa che il gioco prendo sul finale. Secondo il producer nei prossimi episodi il team rimarrà sui binali originali, sempre reinterpretare nulla.

Non è chiaro sapere se queste siano dichiarazioni di facciata o se, al contrario, effettivamente Nomura e Kitase decideranno di evitare qualsiasi deviazione – anche piccola. Non ci rimane che attendere per poter fugare ogni dubbio.