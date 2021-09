Final Fantasy 7 Remake starebbe per perdere l’esclusività Sony

Secondo quanto trapelato su internet in queste ultime ore, Final Fantasy 7 Remake potrebbe perdere presto la sua esclusività Sony approdando su PC. L’indiscrezione è arrivata da una lista trapelata dall’Epic Game Store assieme ad altri piccoli indizi.

Già negli scorsi mesi il sito di tracking EpicData ha scoperto dei riferimenti a Final Fantasy 7 Remake nel database dell’Epic Games Store assieme ad Alan Wake Remastered. Negli ultimi giorni però c’è stata una fuga di notizie riguardo Alan Wake che avrebbe aggiunto ancora più credibilità al passato rumor di Final Fantasy, data la condivisione dello stesso database: la remaster di Alan Wake sarebbe comparsa da un rivenditore del Taiwan in uscita il 5 ottobre. Seguirà anche Final Fantasy 7 Remake su PC?

Per quanto riguarda l’uscita su Epic Games Store, ricordiamo che ultimamente Square Enix ha già rilasciato la serie di Kingdom Harts su PC sfruttando unicamente il canale di Epic Games. Final Fantasy 7 Remake era stato annunciato come esclusiva temporale, scadenza che è arrivata lo scorso aprile 2021 ma che, apparentemente, è stata estesa a ulteriori 6 mesi per l’arrivo della versione Intergrade su PlayStation 5. Questa versione di aggiornamento alla next-gen implementa una grafica migliorata, tempi di caricamento velocizzati, una Photo Mode, feedback aptici e un DLC dedicato alla storia di Yuffie. Da allora non sono stati mai più annunciati piani futuri per il gioco.

Potremmo avere notizie ufficiali riguardo Final Fantasy 7 Remake su PC magari proprio durante il PlayStation Showcase di questa settimana, altrimenti dovremmo aspettare un annuncio durante il Tokyo Game Show 2021 a fine mese. Proprio durante il TGS 2021 inoltre, si dice che sarà presente anche Final Fantasy 16, la nuova creatura di Square Enix affidata a Naoki Yoshida e Hiroshi Takai che hanno già lavorato al redditizio quattordicesimo episodio. Proprio per questo evento in Giappone, Square Enix ha preparato un evento digitale di ben 40 minuti.