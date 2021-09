PS5 Showcase: ufficiale l’atteso evento, data e orario

Lo abbiamo atteso per mesi, i fan PlayStation lo hanno invocato per lunghe settimane e i rumor costanti ci hanno fatto sperare che l’annuncio potesse arrivare da un momento all’altro, ma ora finalmente ci siamo. Con un annuncio pubblicato sui propri social ufficiali Sony ha finalmente annunciato un nuovo PlayStation Showcase, il prossimo grande evento targato PlayStation che ci saprà raccontare meglio cosa dobbiamo aspettarci da qui al prossimo futuro sulle console della casa giapponese.

Come al solito, quando Sony annuncia un evento del genere ci da qualche piccola informazione su quello che dobbiamo attenderci dalla trasmissione. In questo caso, con il prossimo PlayStation Showcase la compagnia ci dice che assisteremo a quello che sarà il futuro di PS5, con annunci e aggiornamenti che riguardano i team interni dei PlayStation Studios e uno sguardo a quei giochi che verranno rilasciati nel periodo invernale e oltre.

Il nuovo evento PlayStation Showcase andrà in onda il prossimo giovedì 9 settembre, con la diretta che verrà trasmessa su tutti i canali ufficiali PlayStation a partire dalle ore 22:00, orario italiano. Nessuna menzione particolare sui giochi o sugli studi di sviluppo che saranno presenti giovedì 9, come non c’è alcuna menzione nemmeno del tanto chiacchierato nuovo modello di PlayStation VR di nuova generazione.

📅 Save the date! PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/IJJEE9WplH pic.twitter.com/Hu5bnAwIrW — PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 2, 2021

Ora che anche il prossimo grande evento di Sony è stato finalmente annunciato, siamo pronti per ricevere tutti quegli aggiornamenti che stavamo aspettando da diversi mesi. Non dimenticandoci, però, che il mese di settembre è comunque ricco di uscite interessanti per i possessori di PS5 grazie ad titoli del calibro di Deathloop e Kena Bridge of Spirits. Chissà quali altre sorprese avrà in serbo per noi Sony da qui alla fine dell’anno e per i primi mesi del 2022. Lo scopriremo molto presto.