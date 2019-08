Fortnite 10.20: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento di Fortnite 10.20 è finalmente disponibile: scopriamo insieme le novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Come ogni settimana è finalmente arrivato il nuovo aggiornamento per il battle royale di Epic Games, Fortnite 10.20. La Stagione 10 (o Stagione X, se preferite) è stata criticata da una parte dei giocatori in seguito all’introduzione dei mech Bruto, mezzi armati molto potenti. I pro-player non hanno amato questa novità, ritenendo rompesse gli equilibri di gioco e, dopo varie critiche e report, Epic Games ha deciso di depotenziarli in modo sensibile. Ora però non pensiamo al passato e vediamo solo le novità di oggi per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Ecco tutte le aggiunte di Fortnite 10.20.

Per iniziare, all’interno della Battaglia Reale troveremo la Bolla Scudo, un oggetto raro che crea una grande bolla che blocca tutti i proiettili e gli esplosivi per trenta secondi: attenzione, però, i giocatori possono passarci attraverso; inoltre, non è possibile sparare da dentro la bolla verso l’esterno.

Inoltre, da oggi fino al 10 settembre è disponibile un evento dedicato a Borderlands. Sarà possibile giocare nella Zona Fenditura di Pandora creata vicino a Palmeto Paradisiaco, affrontando sfide a tema per ottenere ricompense gratuite. Inoltre, è disponibile nel negozio il “Pacchetto Psycho” che contiene una skin Spycho, uno zaino a forma di Claptrap e un piccone a tema.

Per quanto riguarda, invece, la Modalità Creativa sarà possibile utilizzare nuovi prefabbricati a tema Pandora, oltre all’Isola Arida, a nuovi strumenti per far comunicare ai giocatori cosa sta accadendo (Dispositivo Altoparlanti e Dispositivo Messaggio interfaccia), e alla Torcia e alla Pistola Torcia.

Infine, in Salva il Mondo troviamo una nuova serie di incarichi chiamati “La lunga strada verso casa” dove dovremo aiutare Ray, Lars, Dennis e Ned in una serie di quindici incarichi per ottenere oro, biglietti evento e nuove armi, oltre a un nuovo eroe costruttore. Inoltre, sarà possibile continuare con le missioni de Canzone dell’estate, in questo caso aiutando Quinn.

Come sempre, inoltre, sono state apportate una serie di correzioni a piccoli bug, oltre a miglioramenti alle prestazioni: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate dell’aggiornamento di Fortnite 10.20?