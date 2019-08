Fortnite: Epic cede, i mech Brute sono stati depotenziati

Come accade in ogni Stagione, Epic Games ha introdotto varie novità con la Season X di Fortnite. Una di queste era il mech Brute, un mezzo armato molto potente. Istantaneamente i giocatori hanno iniziato a criticare l’aggiunta, la quale permetteva ai meno abili di ottenere facilmente kill, rompendo l’equilibrio del gioco: l’obbiettivo, a dirla tutta, era proprio questo; gli sviluppatori hanno infatti dichiarato che i mech Brute dovevano essere un aiuto per i giocatori casual. Il fastidio dei pro-player aveva spinto però Epic ad apportare alcune modifiche, legate sopratutto allo spawn del mezzo.

Gli amanti del battle royale, però, non erano soddisfatti e, infine, gli sviluppatori hanno apportato un’ulteriore cambiamento, molto più netto. Come potete leggere nella pagina ufficiale del gioco, raggiungibile tramite il tweet qui sotto, la cadenza di fuoco dei missili è stata ridotta del 56%. Inoltre, invece di sparare dieci testate alla volta, ora se ne sparano sei. Il raggio dell’esplosione stesso è stato ridotto (precisamente, del 42%). Infine, il cooldown della skill dello scatto è stato portato a cinque secondi.

We’ve made adjustments to the B.R.U.T.E. in all game modes and temporarily removed the Junk Rift from Arena and Tournaments playlists.

This update is rolling out to all servers now, read the full details on these changes here: https://t.co/Xm3YIQJBaI

— Fortnite (@FortniteGame) August 22, 2019