Fortnite 9.10: ecco tutte le novità!

Finalmente sono state svelate tutte le novità dell'aggiornamento di Fortnite 9.10 per la Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo.

Con l’arrivo di una nuova settimana, non può mancare un nuovo aggiornamento di Fortnite. Il battle royale di Epic Games è giunto alla Stagione 9 che sembra voler puntare sempre di più sugli eventi cross-over: dopo l’evento dedicato a Avengers Endgame, con il quale si è chiusa la stagione 8, Fortnite ha proposto una nuova modalità a tempo creata attorno alla figura di John Wick; ora, è il turno di Michael Jordan, di cui vi abbiamo parlato a questo indirizzo. Ovviamente l’aggiornamento di Fortnite 9.10 non è legato solo al basket, ma propone innumerevoli novità legate alla Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo: scopriamole assieme.

Per iniziare, in Battaglia Reale, alcune zone della mappa sono diventate dei “Punti Caldi”: in ogni partita vi sono dei luoghi all’interno dei quali l’ottenimento di bottino è facilitato ed è presente un trasportatore da abbattere per ottenere armi di alta qualità. Sono state poi introdotte le nuove modalità a tempo disponibili a rotazione: parliamo di “Sfida tra cecchini” (per coppie, sono disponibili solo fucili di precisione e si eliminano gli avversari con un singolo colpo), “Squadre Fuori Magazzino” (Battaglia Reale, si usano solo armi e oggetti che sono in magazzino), “Squadre Incontri Ravvicinati” (tutto basato su fucili pesanti e jetpack).

Ci sono poi le novità della Modalità Creativa. La MAT Fortnite x Jordan ci trasporta in una mappa ispirata a New York: possiamo eseguire salti giganteschi, esplorare e raccogliere le monete per vincere. Si aggiunge anche il team “Montagnole Maledette”, che permette di generare isole spettrali.

Per quanto riguarda Salva il Mondo di Fortnite 9.10, invece, è presente una nuova simulazione WarGames: Rocce Spaziali. All’interno di quest’ultima, delle meteore pioveranno sulla base del giocatore che dovrà distruggerle o salvarsi costruendo un riparo.

Non mancano ovviamente tutta una serie di correzioni ai bug e un miglioramento alle prestazioni: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di queste novità di Fortnite 9.10?