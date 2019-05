Fortnite X Jordan: il nuovo evento dedicato al basket

Fortnite X Jordan è il nuovo evento crossover a tema NBA che arriverà all'interno del mondo di gioco. Maggiori informazioni nella nostra notizia

Fortnite continua imperterrito a introdurre all’interno del suo mondo di gioco nuovi eventi crossover. Dopo l’ultimo grande evento in vista dell’uscita nelle sale cinematografiche del film Avengers Endgame e una serie di sfide introdotte per omaggiare il lungometraggio di John Wick 3: Parabellum, gli sviluppatori di Epic Games annunciano un nuovo evento dedicato a Michael Jordan e al mondo del basket.

L’annuncio arriva direttamente oggi 21 maggio dal profilo Twitter ufficiale di Fortnite, tweet che trovate a questo indirizzo, e da questo è possibile notare come il tema principale per il nuovo evento sia il appunto il mondo basket. La collaborazione tra Fortnite e la National Basketball Association (NBA) darà modo ai giocatori del famoso battle royale di cimentarsi in delle sfide a tema dello sport in questione, dove potranno ricevere numerosi oggetti cosmetici come skin esclusive e vari gadget per poter personalizzare il proprio personaggio di gioco.

Dall’immagine ufficiale è possibile vedere il logo Air Jordan dove raffigurato nella silhouette è proprio lui, la stella del basket: Michael Jordan. Il pannello notizie all’interno del gioco riporta alcune informazioni che riguardano l’evento in questione. Alcune di queste fanno riferimento alla data di arrivo del nuovo evento Fortnite X Jordan, ovvero già da domani 22 maggio. Poiché la marca Air Jordan fa parte della famiglia Nike l’evento sarà in parte finanziato dalla suddetta azienda americana.

Vi ricordiamo che durante il corso di questa settimana ci sarà anche l’arrivo dell’aggiornamento 9.10, che migliorerà alcuni problemi audio riscontrati da numerosi giocatori. Inoltre vi consigliamo di dare un’occhiata alla notizia che riguarda tutti i Fortbyte noti nel mondo di Fortnite; una volta collezionati tutti gli oggetti sarà possibile decriptare il segreto che gli sviluppatori hanno introdotto con l’arrivo della stagione 9.