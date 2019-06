Fortnite 9.20: ecco tutte le novità!

Fortnite 9.20 è finalmente arrivato: scopriamo insieme le novità per la Battaglia Reale, Modalità Creativa e Salva il Mondo per il battle royale di Epic.

Nuova settimana, nuovo aggiornamento di Fortnite 9.20. Il battle royale di Epic Games è pronto ad accogliere il nuovo update settimanale per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Nell’ultimo periodo Fortnite si è dedicato molto ai Fortbyte, i quali sveleranno, alla fine della Stagione 9, un mistero: potete trovare le guide di tutti quelli resi disponibili fino a questo momento a questo indirizzo. Inoltre, sappiamo che sta accadendo qualcosa a Picco Polare: qui trovate i dettagli più recenti. Un periodo denso di novità e segreti, quindi: fortunatamente l’aggiornamento di Fortnite 9.20 non è rimasto nascosto. Vediamo insieme tutti i dettagli di questo update.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, arriva l’Inversione tempesta, ovvero un oggetto da lancio che esplode all’impatto e crea una zona vuota di forma sferica. Se la sfera si interseca con la Tempeste, si crea una zona sicura. Se invece la sfera si interseca con una zona sicura, all’interno di crea una Tempesta. Questa infligge danni pari al livello attuale della Tempesta. La durata di questo effetto è di 20 secondi. È stata inoltre aggiunta alla rotazione modalità a tempo lo “Scontro all’arma bianca“: in questa sfida potremo raccogliere armi dai forzieri del tesoro, esse saranno sempre epiche o superiori; inoltre c’è anche la possibilità che appaia la Infinity Blade.

Se invece siete interessati alla Modalità Creativa, sappiate che sono stati aggiunti trasmettitori e ricevitori (per far azionare trappole e marchingegni quando un giocatore agisce nel vostro livello in determinato modo), il dispositivo tempeste (che vi permette di scatenare la potenza della Tempesta a vostro completo piacimento).

Infine, abbiamo Salva il Mondo: è stata aggiunta una nuova missione WarGames: Invasione, nella quale un UFO invade il cielo sopra lo scudo anti-Tempesta; l’avversaio extraterreste cercherà di distruggere le tue difese e teletrasporterà vari nemici per metteri i bastoni tra le ruote. Sono anche stati aggiunti nuovi eroi, Azalea Clark, la nuova straniera mitica, Rio Extraterrestre, il nuovo soldato, ED-EE, un costruttore, Cyberclope, il nuovo straniero, Ken Intergalattico, il nuovo ninja. Inoltre è tornata anche Archeolo-Jess.

Queste erano le novità dell’aggiornamento di Fortnite 9.20; come sempre, Epic Games ha corretto vari bug e migliorato le prestazioni del gioco: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensare dell’update di Fortnite 9.20? Siete soddisfatti da quanto introdotto oppure avreste preferito altro?