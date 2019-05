Fortnite: a Picco Polare appare un’occhio gigante, cosa succede?

Ci sono alcune novità che riguardano Fortnite e quello che sta accadendo nella zona Picco Polare. Una creatura mostruosa sta per risvegliarsi?

Alcuni giocatori hanno segnalato di recente che in una delle zone della mappa di Fortnite si stavano susseguendo degli eventi alquanto strani. Da dopo che il vulcano ha eruttato, lanciando in aria alcuni dei suoi detriti, sono state distrutte due location della mappa. Ma non solo, anche la zona innevata Picco Polare è stata colpita da una delle rocce infuocata sparata in aria, iniziando a scongelarsi.

Da dopo questa vicenda le segnalazione di tremolii simili a terremoti nella pressi della zona innevata si sono fatte sempre più numerose. Le segnalazioni hanno portato alla scoperta della fonte di queste presunte scosse di terremoto, ovvero all’interno di una montagna ghiacciata, e a un orecchio più attento si possono sentire strani rumori come gemiti e sbuffi di fumo. Molti dei giocatori di Fortnite hanno pensato subito che si trattasse di un Drago, e adesso all’interno del monte ghiacciato è apparso un occhio.

Uh idk pic.twitter.com/sF4K5FRVvc — Kevin The Cube (@Kevin_The_Cube) May 28, 2019

Dall’immagine postata su Twitter è possibile vedere come l’occhio della creatura, a dir poco gigante, guardi dritto nella posizione del giocatore. Una delle ipotesi che sta prendendo piede, in mezzo a tutta questa faccenda, è che la creatura in questione possa essere Godzilla. Da come vi abbiamo riportato alcune ore fa, sembra che il possente mostro del nuovo film, che arriverà nelle sale cinematografiche tra pochi giorni, possa essere il protagonista di un evento crossover con Fortnite.

Il film arriverà nei cinema il 30 di maggio, che sia possibile che la creatura nascosta all’interno della montagna ghiacciata possa venire fuori proprio quel giorno? Cosa ne pensate voi? Avete notato qualche altra cosa di strano a Picco Polare?