Fortnite Fortbyte 36: dove e come trovarlo con Sentinella su un’isola

Il Fortnite Fortbyte 36 è accessibile su un'isola congelata con la skin Sentinella: ecco una guida che vi aiuterà capire dove e come trovarlo.

La caccia ai Fortnite Fortbyte non finisce mai, soprattutto nel caso nel quale si abbia perso qualche collezionabile delle precedenti settimane. Questi nuovi oggetti introdotti nella settimana 9 del battle royale di Epic Games proteggono un mistero e, per quanto qualche dettaglio sia stato svelato, c’è ancora molto da fare. Ora, vediamo insieme come e dove trovare il Fortnite Fortbyte 36 con Sentinella su un’isola congelata.

Come recita la descrizione, dovrete essere in possesso della skin Sentinella e recarvi su una delle isole minori congelate presenti a sud-ovest dell’isola principale del battle royale. Per aiutarvi a individuare l’esatta posizione del Fortnite Fortbyte 36 vi alleghiamo un video.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 36, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: