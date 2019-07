Fortnite Update 9.30: l’aggiornamento 3 è disponibile, ecco le novità

Fortnite si aggiorna ancora una volta: arrivati all'update 9.30, ora è il momento di vederne l'aggiornamento 3 che introduce alcune novità: ecco quali.

Nuova settimana, nuovo aggiornamento di Fortnite. Siamo ormai sempre più vicini alla Stagione 10 (che inizierà, però, un poco in ritardo, ricordatelo) e gli aggiornamenti sono abbastanza limitati. Di certo è molto più interessante cercare di capire come si evolverà l’evento Cattus vs Doggus, ma questo non significa che l’aggiornamento 3 dell’update 9.30 di Fortnite non abbia nulla da mostrarci.

Per quanto riguarda la Battaglia Reale, ad esempio, abbiamo ora accesso all’Attacco Aereo, ovvero una bomboletta di fumo colorato che segnala il punto in cui far cadere una salva di missili dall’alto. I missili cadono in modo causale in un raggio di nove metri. Le testate sono in totale 20 e infliggono 75 danni ai giocatori e 200 alle strutture. Ci sono poi altre modalità a tempo nella rotazione: Esplosivi ad alto potenziale (squadre), Silenziatori infidi (singoli), Classica (squadre), Oro massiccio (coppie), Prendi! (squadre), Blitz (squadre).

Abbiamo poi la Modalità Creativa, all’interno della quale è stata introdotta una nuova galleria auto B, insieme alla galleria “Pavimento Neve e Fango”, “Pavimento Erba e Sabbia”, “Pavimento Lava”. Per quanto riguarda Salva il Mondo, ovvero la modalità PvE di Fortnite, abbiamo una nuova simulazione WarGames: Doppio colpo. Viene inoltre aggiunto anche il De-atomizzatore 9000 nel negozio settimanale. L’arma spara un proiettile energetico che esplode e crea 15 proiettili secondari in tutte le direzioni: sarà disponibile fino al 18 luglio alle 02.00 ora italiana.

Diteci, cosa ne pensate di questa novità di Fortnite? L’aggiornamento di questa settimana vi pare convincente oppure speravate in qualcosa di più?