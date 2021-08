Fortnite sta per diventare un GDR? In arrivo cambiamenti importanti

Fortnite potrebbe trovarsi davanti ad un cambiamento radicale. Nel corso della notte italiana, infatti, sono state scovate alcune immagini caricate da Epic Games che preannuncerebbero una sorta di restyle totale del gioco, un po’ come anticipato da qualche notizia che vi avevamo dato nel corso delle ultime settimane e andando di conseguenza a confermare i documenti di design svelati nel corso della causa contro Apple per la rimozione del Battle Royale dai device della Mela.

Le immagini sono state caricate sotto il nome di Saturn_Test, con un cambiamento importante anche sotto l’aspetto stilistico. Successivamente rimosse, non abbastanza in fretta per i leaker della rete che hanno saputo catturarle e diffonderle via Twitter. E sì, a differenza di altre concept art e screenshot, questa volta Fortnite non sembra più un Battle Royale ma un gioco di ruolo vero e proprio. Certo, è ancora presto per dirlo, ma il nuovo stile e il nuovo set dei personaggi, con armi bianche e magiche come add esempio Agent Peely lasciano presuppore due possibili strade per il futuro: una nuova stagione completamente differente oppure una modalità di gioco completamente inedita, mai vista prima.

Perché la rete si sta però spingendo verso una sorta di RPG Mode di Fortnite? Semplicemente perché durante la causa tra Epic Games e Apple, Tim Sweeney e soci hanno dovuto portare in tribunale dei documenti di design, che illustravano il desiderio di andare oltre la semplice Battle Royale. “Go Beyond – open world simulation sandbox” era una delle tante strategie prese in considerazione dal team di sviluppo che si sta occupando della crescita del gioco. A questo punto, con questo nuovo set di immagini test, non si può effettivamente escludere che qualcosa in casa Epic non stia effettivamente prendendo piede.

Seppur difficile da ipotizzare, una modalità GDR in Fortnite può sicuramente essere un altro punto a favore del Battle Royale. Il titolo di casa Epic Games ha infatti saputo rivoluzionare un po’ il modo di giocare rispetto ai classici del genere, con l’aggiunta di storyline per stagioni e le meccaniche di building. Un altro stravolgimento sarebbe possibile? La parola spetta allo sviluppatore e noi restiamo, come sempre, in attesa di novità.