Warner Bros. Games cancella Wonder Woman, chiude Monolith e altri due studi: un disastro!

Warner Bros. Games ha cancellato il videogioco dedicato a Wonder Woman, in lavorazione da diversi anni ma con uno sviluppo decisamente tumultuoso, e ha chiuso Monolith Productions, lo studio di sviluppo che ha operato per ben 31 anni.

Monolith era noto per aver creato titoli iconici come F.E.A.R., Blood, Condemned e la serie Middle-earth (L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra), oltre ad aver sviluppato il celebre, e brevettato, sistema Nemesis.

Considerando che, recentemente, era stato comunicato che il titolo dedicato a Wonder Woman verteva in uno stato pietoso, viste che lo sviluppo era ricominciato diverse volte e il team che ci stava lavorando aveva subito numerosi cambiamenti, Warner potrebbe aver preso questa triste decisione per contenere le spese, visto che il titolo non sarebbe arrivato prima di diversi anni e che oramai è ben noto, quanto poco vendano le nuove IP.

Anche WB San Diego e Player First Games, gli studi responsabili dello sviluppo di MultiVersus, il picchiaduro in stile Super Smash Bros., sono stati chiusi.

Per quanto riguarda gli studi dedicati al brwaler con i personaggi di Warner Bros. c'é poco da fantasticare. Il titolo fu rimosso dagli store digitali per venire rimaneggiato in seguito a un'accoglienza, da parte dei giocatori, inizialmente promettente ma in seguito decisamente disastrosa.

Una volta re-immesso sul mercato, per quanto le modifiche al gameplay si fossero rivelate convincenti, una monetizzazione troppo aggressiva e un bilanciamento discutibile, affossarono per una seconda volta il gioco, portando Warner a lasciarlo disponibile sugli store ma a decretarne la fine del supporto.

Il tutto è stato dichiarato da Jason Schreier attraverso una serie di post su Bluesky, anticipando eventuali dichiarazioni ufficiali della compagnia.

Come sempre, però, è triste vedere dei talenti, capaci di creare opere incredibili in passato, sparire dalla circolazione e venire smantellati con così tanta rapidità.