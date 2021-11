Fortnite Capitolo 2 agli sgoccioli, arriva l’evento The End

Parliamoci chiaro, Fortnite risulta essere uno dei titoli più importante degli ultimi anni sia nel bene e nel male. Epic Games ha creato qualcosa di unico che, specialmente nell’ultimo periodo, è riuscito a far avvicinare anche coloro non certamente abituati a cimentarsi in un battle royale. Il team di sviluppo ha inoltre creato una massiccia trama con un quantitativo enorme di personaggi principali e secondari provenienti da videogiochi, film e anime addirittura come il recente Naruto.

Sembra comunque che il Capitolo 2 di Fortnite stia volgendo al termine. A comunicarlo è stata la stessa Epic Games che in questi minuti ha annunciato attraverso un post sul proprio sito ufficiale la fine di tutto con l’evento “The End” appunto. Gli sviluppatori hanno infatti confermato che la prossima settimana assisteremo al debutto di Fortnite Capitolo 3.

Oltre ad un piccolo teaser, Epic Games ha voluto raccontarci un po’ la situazione attuale con la Regina dei cubi che sta preparando attualmente l’attacco finale all’isola. Niente, a quanto pare, sarà più come prima portandoci quindi ad un evento davvero molto importante che porterà ad un sacco di modifiche per il futuro del battle royale.

“The End” segna la fine del Capitolo 2 di Fortnite. Questo evento conclusivo avrà luogo il 4 dicembre alle 22:00 ora italiana. I giocatori sfideranno la Regina dei cubi in un ultimo tentativo di salvare le sorti dell’Isola. Bisognerà fare squadra con i propri amici e persone per affrontare la contaminazione del ViceVerso per un massimo di un gruppo composto da 16 persone. La playlist sarà disponibile in Fortnite 30 minuti prima dell’ora di inizio, per consentire ai giocatori di gettarsi nella mischia. Per celebrare la fine di questo arco narrativo tutti i giocatori che avvieranno il titolo a partire da oggi riceveranno una ricompensa di 225.000 XP. Inoltre i giocatori che respingeranno la Regina dei cubi partecipando a “The End” sbloccheranno una schermata di caricamento e una copertura speciali.