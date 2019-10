Fortnite Capitolo 2: svelato per errore il trailer del Pass Battaglia

Fortnite Capitolo 2 riceve il primo trailer legato al Pass Battaglia: si tratta solo di un leak, ma possiamo vederlo già da ora. Ecco i dettagli.

Fortnite è attualmente ancora bloccato dal Buco Nero. Il battle royale di Epic Games potrebbe riprendere vita fra poche ore, domani o addirittura giovedì, a seconda del leak al quale si vuole credere. Le informazioni sono molte, ma non ufficiali, e ora se aggiunge una, la quale è perlomeno un po’ più concreta: un trailer del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2.

Fortnite Capitolo 2, se non lo sapete, è il nome che dovrebbe ottenere il gioco con l’avvento della prossima Stagione (sempre ammesso che venga chiamata effettivamente “Stagione”). Con essa dovrebbe arrivare una nuova mappa e nuove meccaniche, come ad esempio la possibilità di guidare veicoli acquatici. Il trailer qui sotto, inoltre, svela altre novità, come la possibilità di pescare, trasportare un alleato ferito e “nuovi modi per aumentare di livello“.

Il filmato ovviamente mostra vari scorci di quella che dovrebbe essere la nuova mappa, ma trattandosi di un filmato molto rapido non è possibile trarre particolari indizi. Una cosa è certa: l’annuncio di Epic Games su Fortnite Capitolo 2 è sempre più vicino.

In ogni caso, questo filmato va considerato unicamente come un leak, per ora, e non come un’informazione ufficiale: esiste sempre la possibilità che ci siano delle modifiche nella versione che sarà poi condivisa dagli sviluppatori. Ora non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da Epic Games. Nel frattempo diteci: quali sono le vostre aspettative e speranze su Fortnite Capitolo 2?