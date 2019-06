Fortnite: ecco dove sono finiti il Castello di Picco Polare e la creatura gigante!

Il Castello di Picco Polare di Fortnite è sparito, ma non per sempre: vediamo insieme dove è finita l'ambientazione e la grande creatura risvegliatasi.

Sono lunghi giorni di E3 quelli che siamo vivendo, con conferenze che, per noi italiani, vanno avanti fino a tarda notte e anche oltre. Gli annunci sono molti, sia in termini di giochi che di nuovi servizi e tecnologie, come Project xCloud di Microsoft e ORION di Bethesda. C’è però un gioco che non guarda in faccia a nessuno e prosegue per la propria strada, indipendentemente da quello che accade nel resto del mondo videoludico: parliamo di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Come sapevamo, Picco Polare era al centro di un possibile nuovo evento legato a una creatura gigantesca della quale abbiamo intravisto un occhio nel corso delle ultime settimane.

Ora, però, la creatura si è svegliata e si rifugiata nel mare attorno all’isola di Fortnite. Nel farlo, il Castello di Picco Polare è sparito: ovviamente i fan hanno pensato che fosse andato distrutto, ma pare invece che non sia così. Come potete vedere nel tweet qui sotto, la creatura gigante (chiamata Cattus, secondo i dataminer) l’ha preso con sé. Ogni tanto, guardando nell’acqua in prossimità di Approdo Avventura, è possibile vedere emergere il castello per un breve periodo di tempo.

Pare quindi che il Castello di Picco Polare di Fortnite non sia ancora scomparso: non sappiamo cosa voglia fare Epic Games; di certo ha in mente un grande evento, considerando anche che la creatura è veramente gigantesca. Purtroppo non sappiamo quale sia l’aspetto del mostro, del quale abbiamo visto solo l’occhio.

L’idea comune è che si tratti di qualcosa di simile a Godzilla e che esso invaderà la mappa di gioco, cambiando in parte la mappa, come accaduto con l’eruzione vulcanica. Diteci, voi cosa ne pensate?