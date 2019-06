Project xCloud: data di lancio dei primi test, si giocherà alla propria libreria Xbox One

Xbox One potrà contare su un nuovo servizio: Project xCloud. Microsoft ha annunciato la data di lancio dei primi test e i primi dettagli.

La conferenza di Microsoft ha messo in mostra moltissimi giochi interessanti e anche un primo spiraglio sulla next-gen, ovvero Xbox Scarlett. La serata è stata all’insegna anche dei servizi e, dopo la presentazione di tutte le novità riguardo all’Xbox Game Pass (che è disponibile su PC in versione beta), è venuto il momento di parlare di Project xCloud, il servizio di game streaming della casa di Redmond.

Project xCloud permetterà agli utenti di trasformare la propria Xbox One in un server personale da usare per giocare in streaming l’intera propria librearia, compresi i titoli ai quali si ha accesso con Xbox Game Pass. Project xCloud sarà utilizzabile su molti device: è altamente probabile che potremo usarlo tramite PC e tramite i dispositivi mobile, così da poter giocare dove vogliamo e quando vogliamo nel mondo che vogliamo.

Non sappiamo molto altro sul servizio in questo momento se non che sarà possibile testarlo a partire dal mese di ottobre. Purtroppo è probabile che dovremo attendere ancora dei mesi di poter scoprire tutti i dettagli sul servizio. Diteci, voi cosa ne pensate di Project xCloud? Quanto mostrato fino a questo momento ha incontrato le vostre aspettative, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?