Fortnite: come ottenere la skin di Daredevil gratis

Ne avevamo avuto il sospetto, ma ora è ufficiale: è in arrivo la skin di Daredevil all’interno di Fortnite Stagione 4 Battaglia Reale. Si tratta di un nuovo costume legato alla collaborazione con Marvel, fulcro dell’intera season. Non è però l’unica novità; Epic Games ha anche annunciato che potete ottenere la skin di Daredevil gratis. Pronti a scoprire come?

Fortnite | Skin di Daredevil

Per poter ottenere la skin di Daredevil gratis, prima ancora che sia disponibile in vendita nello store ufficiale, dovete partecipare alla prima Marvel Knockout Cup che avrà luogo questo mercoledì, 14 ottobre 2020. L’evento si chiama semplicemente “Daredevil Cup”.

Si tratta di una competizione basata sulla modalità a tempo Marvel Knockout. Tutto quello che dovete fare è “solo” essere un top team all’interno della regione di gioco (Europa, nel nostro caso). In questo modo potrete ottenere la skin di Daredevil gratis e in anticipo.

Ovviamente nel caso di vittoria la skin è l’ultimo premio al quale penserete: il torneo finale, dopo quattro coppe preliminari, avrà luogo il 21 novembre e avrà un montepremi da un milione di dollari.

Altre novità in arrivo?

La parte più interessante, però, è il fatto che ci saranno in totale quattro coppe: la prima è dedicata a Daredevil, ma le altre? Basandoci sui leak e sui rumor più accreditati, gli altri nomi in lista sono:

Ghost Rider

Captain Marvel

Venom

Black Panther

Black Panther è quello meno probabile tra tutti, a casua della prematura scomparsa di Chadwick Boseman, attore del personaggio negli ultimi anni. La skin potrebbe arrivare nei negozi e i ricavati potrebbero essere dati in beneficenza, oppure potrebbe essere legata alla coppa finale da 1 milione di dollari.

Per ora si tratta di supposizioni, ma non sappiamo altro. Di certo, sapete come ottenere la skin di Daredevil gratis e in anticipo: purtroppo non sarà semplice classificarsi nella coppa di mercoledì. Ci proverete?

Infine, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per ottenere la skin di Wolverine.