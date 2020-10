Fortnite: come ottenere la skin di Wolverine | Guida

La più grande e attesa novità della Stagione 4 di Fortnite sono i supereroi Marvel. Non è la prima volta che alcuni eroi della casa delle idee americana confluiscono nel titolo di successo di Epic Games, ma di sicuro parliamo di una prima volta in cui un’intera stagione ruota attorno sia agli eroi che ai supervillain Marvel. Insieme a questa aggiunta, le nuove sfide settimanali hanno proposto anche la misteriosa apparizione dei graffi di un noto personaggio all’interno della mappa di gioco.

Come fatto nella scorsa stagione con Aquaman, Epic Games sta proponendo lo stesso formato di sfide settimanali per arrivare ad ottenere l’ambita Skin di Wolverine. Uno dei personaggi degli X Men più famosi fa il suo debutto in Fortnite in un modo decisamente inaspettato, lasciando i segni del suo passaggio in diverse aree dell’isola.

Fortnite: come ottenere la skin di Wolverine

Proprio come accaduto nella scorsa stagione, per ottenere la Skin di Wolverine sarà necessario compiere una serie di semplici azioni e mini sfide che Epic andrà a proporre ogni settimana.

Sfida 1 : indaga sui misteriosi graffi

: indaga sui misteriosi graffi Sfida 2 : trova l’immagine di caricamento al punto d’atterraggio Quinjet

: trova l’immagine di caricamento al punto d’atterraggio Quinjet Sfida 3 : trova la testa della Sentinella

: trova la testa della Sentinella Sfida 4 : decolla da tutte le mani di Sentinella senza toccare il terreno.

: decolla da tutte le mani di Sentinella senza toccare il terreno. Sfida 5 : trova un camion da trasporto

: trova un camion da trasporto Sfida 6: sconfiggi Wolverine, infliggi danni con gli artigli di Wolverine, riottieni salute nei panni di Wolverine

Sfida 1: indaga sui misteriosi graffi

Per completare questa prima sfida di Wolverine, i giocatori dovranno indagare su un totale di 3 misteriosi segni di artigli apparsi in giro per la mappa. Tutti i misteriosi graffi possono essere trovati nei pressi dell’area di Foresta Frigante.

Il primo graffio si trova su un lato inferiore del cottage di legno a Foresta Frignante

Il secondo graffio si trova su una grossa pietra nelle vicinanze rispetto alla posizione dei primi segni

Il terzo graffio si trova su una roulotte verde nel parco nelle vicinanze di Foresta Frignante

Una volta completata questa prima sfida di Wolverine, verrete ricompensati con lo spray Berserker Barrage.

Sfida 2: Trova l’immagine di caricamento al punto d’atterraggio Quinjet

Per la seconda settimana, la sfida dedicata all’ottenimento della Skin di Wolverine vi richiederà di trovare all’interno dell’isola la medesima immagine del membro degli X Men che potete vedere durante la schermata di caricamento. L’immagine si trova nel punto d’atterraggio Quinjet, ma dovrete fare attenzione perché quella zona è sempre piena di robot. Una volta raggiunta l’aera non vi servirà altro che entrare nel velivolo e cercare lo schermo televisivo nel quale viene trasmessa l’immagine di Wolverine presente anche nella schermata di caricamento. Avvicinandovi alla TV vi apparirà un comando, premetelo e avrete completato la seconda sfida settimanale di Wolverine.

Sifda 3: Trova la testa della Sentinella

Questa settimana la terza Sfida di Wolverine proposta da Epic è decisamente una delle più semplici. Ciò che serve fare per trovare la posizione esatta della testa della Sentinella è semplicemente raggiungere la zona ad ovest di Moli Molesti. Trovare la Sentinella non sarà così complesso, date le grandi dimensioni del colosso di ferraglia viola.

Sfida 4: decolla da tutte le mani delle Sentinelle senza toccare il terreno

Siamo giunti alla quarta settimana delle sfide dedicate all’ottenimento della Skin di Wolverine. Questa volta ciò che ci propone Epic Games è una sfida molto diversa. Per completarla vi servirà raggiungere il Cimitero delle Sentinelle per poi rimbalzare su tutte le mani di questi robot. La sfida vi richiede di saltare di mano in mano senza mai toccare il terreno.

Sfida 5 | Trova un camion da trasporto

Il vostro obbiettivo è un camion da trasporto prigionieri che si trova a nord ovest della mappa. Precisamente, si trova a metà strada tra Castello Corallino e Il Dominio di Doom, all’interno del quadrante C1 (quindi un po’ a nord di entrambi i luoghi appena nominati). Si tratta di una delle molte zone teletrasportate nella mappa, quindi sarà ben visibile. Si trova non troppo lontano dal faro.

Sfida 6 | Infliggi danni con gli artigli di Wolverine e recupera salute nei panni di Wolverine

Per la settimana 6 dovete prima di tutto sconfiggere Wolverine: per sapere dove trovarlo e come fare, potete seguire la nostra guida dedicata. Dopo di che, otterrete i suoi artigli che potete usare per infliggere danni: il vostro obbiettivo è 200 danni. Inoltre, dovete subire danni mentre siete nei panni di Wolverine che dispone di una regolare rigenerazione della vita.

