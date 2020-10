Fortnite 14.30: tutte le novità dell’aggiornamento

Dopo innumerevoli rumor e lunga attesa, è finalmente arrivato l’aggiornamento di Fortnite 14.30. I giocatori sono smaniosi di scoprire cosa ci attende di nuovo in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Come sempre, anche i dataminer si sono messi all’opera per cercare tutte le novità dell’update ufficiale. Vediamo quindi insieme cosa ci aspetta con l’aggiornamento di Fortnite 14.30.

Fortnite 14.30 | Salva il Mondo

Partiamo con le novità dell’aggiornamento di Fortnite 14.30 dedicate alla modalità PvE Salva il Mondo. Epic Games introduce la nuova serie di incarichi “Incubo di clip”, disponibile da 17 ottobre 2020 alle 02.00. Dovremo riuscire a eliminare la maledizione prima che sia troppo tardi e sbloccare così il fabbro Clip.

Personaggi

Saranno introdotti come sempre nuovi personaggi, ovvero:

Clip : vantaggio Raccolta di grosso calibro, sbloccata tramite la Serie di incarichi

: vantaggio Raccolta di grosso calibro, sbloccata tramite la Serie di incarichi Manny : vantaggio Cacciatore notturno, disponibile nel negozio dell’evento dal 17 ottobre

: vantaggio Cacciatore notturno, disponibile nel negozio dell’evento dal 17 ottobre Corvo : vantaggi0 Bang e Blam, disponibile nel negozio dell’evento dal 24 ottobre

: vantaggi0 Bang e Blam, disponibile nel negozio dell’evento dal 24 ottobre A.C. Trovasangue : vantaggio Pugni di ferro, disponibile nel negozio dell’evento dal 24 ottobre

: vantaggio Pugni di ferro, disponibile nel negozio dell’evento dal 24 ottobre Arrlene Izza: vantaggio Distruzione di mostri, disponibile nel negozio dell’evento dal 31 ottobre

Armi

Saranno poi introdotte nuove armi:

Pistola fantasma : disponibile dal 17 ottobre nel negozio dell’evento

: disponibile dal 17 ottobre nel negozio dell’evento Lama spettrale: disponibile dal 31 ottobre nel negozio dell’evento

Mini evento Sessione folla

Durante l’evento gli incarichi e le allerte missione mini-boss forniranno PE, materiali per evoluzione, Rivantaggio o Stravantaggio in più. Disponibile dal 31 ottobre al 20 novembre.

Modalità Creativa | Aggiornamento

Vediamo ora le novità per la Modalità Creativa, legate ancora una volta solo alla correzione di bug dedicati alle seguenti sezioni:

Isole

Gioco

Oggetti e armi

Strumenti creativa e telefono

Prefabbricati e gallerie

Dispositivi

Potete trovare i dettagli nella pagina ufficiale.

Fortnite Battaglia Reale | Update

Infine, possiamo scoprire tutti i dettagli disponibili sull’aggiornamento di Fortnite 14.30 per la Battaglia Reale.

Elementi cosmetici

Come sempre, saranno rilasciati nuovi elementi cosmetici dedicati alla Battaglia Reale. Ecco quanto è stato scoperto dai dataminer all’interno dei file di gioco. Possiamo aspettarci molteplici skin, così come dorsi decorativi, emote, picconi, coperture e spray.

Vi ricordiamo anche che potete ottenere il costume di Daredevil gratis: ecco come!

Galactus è sempre più vicino

Fino ad ora non è stato al centro dei giocatori di Fortnite Stagione 4, ma non dobbiamo dimenticare che è in arrivo Galactus, il divoratore di mondi. Il potente nemico del mondo Marvel è sempre più vicino all’isola del battle royale: pare infatti che da ora potremo vedere Galactus in modo chiaro. Ecco il modello poligonale che sarà presente all’interno del gioco.

Distant Object got updated looks like we will see Galactus in the sky now CLEARLY! pic.twitter.com/DgPjg1OJch — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) October 13, 2020

Aggiornamento del tavolo Pass Battaglia

Come segnalato dal noto Hypex, inoltre, il tavolo del Pass Battaglia sembra essere stato aggiornato. Potete vedere voi stessi l’immagine condivisa dal dataminer qui sotto. Molto probabilmente questo cambiamento è legato anche all’avvicinarsi di Galactus: che gli eroi siano pronti per affrontare la grande minaccia incombente?

Looks like the Battle Pass table got updated pic.twitter.com/YiAidQtUlD — HYPEX 🎃 (@HYPEX) October 13, 2020

Nuova modalità a tempo

Con l’aggiornamento di Fortnite 14.30 sarà introdotta una nuova modalità a tempo, Rally Royale: lo scopo di questa modalità è ottenere dei biglietti così da sbloccare la linea finale d’arrivo e tagliare il traguardo per primo. Non sarà rilasciata immediatamente dopo l’update, però, ma solo dopo alcuni giorni!

Questo è quanto sappiamo sull’aggiornamento di Fortnite 14.30. Diteci, siete soddisfatti delle novità introdotte quest’oggi? Oppure vi aspettavate qualcosa di diverso?