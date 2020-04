Fortnite: dove trovare Ollie delle Ombre

Vi state chiedendo come dovete fare esattamente per poter trovare Ollie delle Ombre a Foresta Frignante all’interno di Fortnite? Ormai dovremmo essere a conoscenza di come sono strutturate le missioni finali in Fortnite, ma se ancora doveste avere dubbi su come fare per poter procedere, ecco qualche consiglio su come andare avanti. Prima di tutto sarà necessario raggiungere il livello 80 del proprio Battle Pass e aver completato 18 delle sfide di Skye su 20 disponibili, che fanno parte delle missioni di questa e della scorsa settimana.

Raccogliendo uno dei due oggetti vi sarà la possibilità di sbloccare lo stile extra per il costume di Skye che è collegato all’oggetto stesso. Questa settimana, ad esempio, possiamo dirigerci verso la Foresta Frignante, alla ricerca della variante Ollie delle Ombre se ci siamo orientati verso lo stile delle ombre. La sfida risulta essere abbastanza semplice, basterà infatti recarsi nel punto giusto.

Come potete vedere dal video, Ollie delle Ombre si trova accanto alla vettura blu che si trova vicino al cartello Foresta Frignante. Se invece siete alla ricerca di Ollie degli Spettri, potete guardare la nostra altra guida dedicata.

E voi avete iniziato le sfide della Settimana 8? Cosa ne pensate dei cambiamenti che stanno caratterizzando il Capitolo 2- Stagione 2 di Fortnite, con la seconda parte delle Sfide di Skye? Ritenete che queste nuove missioni Top Secret, che vi lasciano la scelta non modificabile di far parte della Fazione degli Spettri o della Fazione delle Ombre, abbiano un effetto positivo sul gameplay per i giocatori? Vorreste altri tipi di aggiornamenti per migliorare il vostro modo di giocare su Fortnite? Fateci sapere nei vostri commenti!