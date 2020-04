Fortnite: ecco dove trovare Ollie degli Spettri

Con l’arrivo della settimana 8 del capitolo 2 della stagione 2 di Fortnite è arrivato il secondo set di sfide delle Avventure di Skye. Set di sfide che se superate anche questa settimana daranno la possibilità ai giocatori in possesso del Pass Battaglia di ottenere un costume gratuito in stile degli Spettri o delle Ombre. In vostro aiuto, in questa mini guida vi spiegheremo come ottenere e dove trovare Ollie degli Spettri.

Il costume in premio è quello di Skye, secondo agente protagonista del Pass Battaglia. Per avere la possibilità di ottenere l’outfit è necessario aver completato almeno 18 delle 20 sfide delle Avventure di Skye presenti su Fortnite nella settimana 7 e 8. Una volta completate sbloccherete un’ultima missione che vi porterà a ottenere il costume che più desiderate. L’ultimo compito consiste nel trovare all’interno della mappa del gioco Ollie degli Spettri. Per l’elenco delle sfide della settimana 8 qui trovate il nostro articolo dedicato.

Ollie degli Spettri si trova nella Fattoria Frenetica, più precisamente a nord ovest della fattoria nel punto cerchiato in rosso all’interno della mappa qui sopra. Si tratta di un berretto verde fluttuante nell’aria che troverete esattamente tra delle colture, il grande albero e la cassa degli Spettri della fattoria. Inoltre nelle sue vicinanze sarà udibile lo stesso suono presente nel video soprastante emesso dal berretto, e dunque potrete affidarvi alle vostre orecchie per la sua localizzazione in caso di difficoltà.

Ricordiamo che sarà possibile ottenere solo uno dei due costumi dell’agente, e quindi una volta individuato e preso Ollie degli Spettri, non si potrà avere Ollie delle Ombre.