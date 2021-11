League of Legends: arriva il crossover in un noto battle royale

Qualche settimana fa si è parlato di un possibile evento crossover tra due colossi come Fortnite e League of Legends. I rumor sono stati insistenti, ma solo oggi scopriamo la verità dietro a questa interessante partnership tra il moba più giocato di sempre e il battle royale.

Con grande sorpresa scopriamo proprio oggi che il crossover non avverrà all’interno di Fortnite, bensì sarà la versione mobile di PUBG ad introdurre tutta una serie di personaggi provenienti dal sempre più vasto universo di League of Legends.

Questo evento unico prenderà vita in PUBG Mobile a partire dal 16 novembre e celebrerà l’uscita della nuova serie animata Netflix Arcane League of Legends. La collaborazione introdurrà personaggi, oggetti, modalità di gioco e luoghi dell’universo di Arcane e League of Legends in PUBG Mobile, come parte del prossimo grande aggiornamento dei contenuti del gioco.

League of Legends characters come to PUBG Mobile, thanks to Netflix’s Arcanehttps://t.co/MAH72Ben6i pic.twitter.com/3Yem1PM8SQ — Polygon (@Polygon) November 2, 2021

Al momento non sono state specificate quali saranno queste aggiunte al gioco, ma in base al video di presentazione pubblicato sembra che Jinx, Vi, Jayce e Caitlyn sono pronti a debuttare nel battle royale per smartphone.