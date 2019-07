Fortnite: soffrite il caldo? Arrivano i gelati, ecco dove trovarli e la loro funzione

Fortnite introduce di nascosto i gelati: ecco cosa fanno e dove è possibile trovarli all'interno dell'isola del battle royale di Epic Games.

La base del gameplay del battle royale di Epic Games è l’eliminazione degli avversari. Il nostro scopo è ridurre a zero i loro punti vita ed evitare che lo stesso accada a noi. È impossibile però non essere mai colpiti e, una volta finiti gli scudi, perderemo parte della nostra salute. Possiamo però recuperarla tramite vari oggetti, alcuni dei quali sono cibi come mele, banane, noci di cocco e simili. Ora, però, si aggiunge una vera delizia estiva ai cibi di Fortnite: i gelati.

Questa novità non è nemmeno stata pubblicizzata dagli sviluppatori, che hanno quindi lasciato il compito ai giocatori stessi di scoprire l’esistenza dei gelati all’interno di Fortnite. Bisogna però anche sapere dove trovarli: attualmente sono disponibili unicamente all’interno della location precedentemente nota come MegaMall e ora rinominata Grandi Megazzini. Parliamo di una delle due nuove zone introdotto con la Stagione 9 e che ha sostituito il precedente Corso Commercio.

I gelati di Fortnite danno cinque punti vita all’utilizzo, esattamente come accade con mele e banane. Qui sopra vi abbiamo riportato un’immagine, condivisa tramite Twitter. Secondo gli appassionati, inoltre, c’è un collegamento con Stranger Things e l’evento cross-over tanto chiacchierato.

Per ora sono solo voci, ma visto che all’interno di Grandi Megazzini è presente la gelateria nella quale lavora Steve, uno dei personaggi della serie TV Netflix, pare un collegamento logico molto probabile. Domani, giovedì 4 luglio, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming la terza stagione di Stranger Things: forse, in contemporanea, saranno introdotte altre novità a essa legate. Non ci resta che attendere per scoprire cosa abbiano in serbo per noi Epic Games e Netflix.