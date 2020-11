Fortnite: Ghost Rider sta per arrivare, ecco la Skin

L’attuale stagione di Fortnite sta dando diverse soddisfazioni ai propri fan, soprattutto se oltre ad essere appasionati del titolo Epic apprezzano anche l’universo dei supereroi Marvel. Abbiamo già assistito all’arrivo di diversi eroi come Iron Man, She Hulk, Groot, Thor e molti altri nel famoso battle royale, e stando ai dataminer ne sono attesi molti altri. Tra questi proprio oggi è stato ufficializzato da Epic il rilascio di una nuova Skin.

L’account Twitter della compagnia americana si è limitato a proporre un post con una silhouette per il momento misteriosa. Ci hanno pensato i vari leaker di Fortnite a svelare l’identità misteriosa di questa nuova Skin, e come riportato da ShiinaBR scopriamo che si tratta di Ghost Rider. Il motociclista infuocato è quindi pronto per fare il suo debutto all’interno del titolo di successo targato Epic Games Store.

Better look at the Ghost Rider skin!! (Thanks to @SkilluminatixXx for the idea!) pic.twitter.com/jjqRKcNTgd — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) November 1, 2020

Come viene specificato dalla compagnia americana, la Skin di Ghost Rider farà parte della “collezione” Marvel Knockout Super Series, che già in passato ha incluso la skin dedicata ad un altro amatissimo supereroe Marvel, ovvero Daredevil. Al momento non sono state ancora rilasciate ulteriori informazioni riguardo a questo nuovo contenuto estetico, per esempio non sappiamo ancora quando i giocatori potranno aggiungere alla propria collezione questa nuova bellissima skin.

L’arrivo di Ghost Rider in Fortnite era stato ampiamente anticipato dai vari dataminer del titolo, questo fa presupporre che tra non molto avremo anche l’arrivo di altri personaggi già anticipati come Venom. Cosa ne pensate di questa nuova skin dedicata a Ghost Rider? Apprezzate questo personaggio creato dalla Marvel?

Fortnite | Guide e articoli utili

Se volete restare aggiornati a tutte le novità sul gioco Epic Games, questi altri nostri articoli faranno di sicuro al caso vostro.