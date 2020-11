Fortnite: ecco quando potrete riascoltare il concerto di J Balvin

Inutile girarci attorno, Fortnite è a tutti gli effetti una delle produzioni videoludiche più importanti di questi ultimi anni, un’epopea che ha rapidamente conquistato milioni e milioni di videogicatori sparsi in tutto il mondo, un successo che ha contribuito a dare enorme forza al genere dei battle-royale, come evidenziato anche dalle innumerevoli produzioni correlate che hanno fatto la loro apparizione sulla scena, tra grandi orrori e opere meritevoli di attenzioni da parte del pubblico.

I risultati ottenuti da Epic Games con la sua creatura – con un calo nelle ultime settimane per colpa della diatriba legale con Apple – sono stati tali da aver permesso al titolo di catturare l’interesse di grandi multinazionali e personaggi di spicco, i quali hanno più volte sfruttato Fortnite per pubblicizzare qualche prodotto. Tra i tanti, figurano anche diversi concerti che cantanti di fama mondiale hanno voluto mettere in piedi proprio all’interno del mondo ludico di Fortnite, personaggi tra i quali figura anche J Balvin, mostratosi tra i lidi della produzione giusto recentemente nel corso di un concerto che, come da tradizione, ha fatto segnare numeri da capogiro.

Nel caso in cui vi doveste essere persi l’evento della star colombiana – durante il quale è stato presentato anche La Luz, nuovo brano in collaborazione con Sech – non dovete però disperare, visto che Epic Games ha confermato l’arrivo di alcune repliche che giungeranno proprio nel corso della giornata odierna. Secondo quanto comunicato dalla compagnia, tutti gli interessati avranno infatti l’opportunità di godersi nuovamente il concerto questo primo novembre. La prima replica sarà disponibile alle 19:00 mentre la seconda sarà disponibile alle 23:59, entrambe sul Palco principale del Party Reale.

Epic Games ha anche deciso di cogliere la palla al balzo mettendo in vendita nel suo negozio una nuova skin a tema per un prezzo pari a 1.200 V-Buck. Inoltre, tutti coloro che possiederanno tale skin e che hanno partecipato – o che parteciperanno – a una delle varie esibizioni dell’evento “Party dell’altro mondo” di Fortnite otterranno in regalo l’esclusivo stile J Balvin, una notizia che ha fatto la felicità di moltissimi utenti.