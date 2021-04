Il pesce d’aprile è ormai una tradizione annuale che in molti attendono con grande impazienza, solo per il gusto di vedere fin dove la mente umana è disposta a spingersi per sparare la bomba più grossa. Anche quest’anno ci siamo divertiti a leggere breaking news fuori di testa: da rinvii che hanno fatto spaventare qualcuno, grandi ritorni e improbabili spin-off, ripercorriamo insieme alcuni dei pesci d’aprile più curiosi di quest’anno.

Pesce d’aprile 2021: gli annunci videoludici più divertenti e geniali

Halo Infinite rinviato!

Iniziamo con un grosso sospiro di sollievo. No, Halo Infinite non è stato nuovamente rimandato al 2022. Forse il pesce d’aprile più spaventoso della giornata, che per un attimo ha saputo cogliere in contropiede molti appassionati della saga di Halo. Questo scherzetto è stato escogitato e proposto da un profilo fake di Halo, che ha usato il format ormai tanto odiato del comunicato in cui si va a spiegare ai giocatori tutti i vari motivi che hanno portato all’ennesimo rimando di questo periodo. Per fortuna Halo Infinite è ancora atteso per la fine dell’anno, e ci auguriamo di cuore che il titolo di 343 Industries non venga davvero rinviato nuovamente.

This is not true

Kotaku recently fell for a fake account Only follow official @Halo account for news pic.twitter.com/5hdGmlMVJ7 — Halo Infinite Countdown (@countdown_halo) April 1, 2021

Valorant Agent of Romance

Il primo aprile è anche il giorno degli spin-off buffi, e tra questi troviamo Valorant Agent of Romance. Un vero e proprio dating sim in cui il giocatore può mettersi a flirtare con alcuni dei personaggi di Valorant. La nuova fatica di Riot Games, infatti, conta già di una buona community, la quale è riuscita ad affezionarsi abbastanza presto ai propri personaggi preferiti. L’idea di uno spin-off del genere è sicuramente geniale, e siamo sicuri che la fuori ci sarà qualche giocatore che ci è rimasto male nel sapere che si tratta solo di un pesce d’aprile.

Shenmue Mania

Sonic Mania ha fatto scuola nel riproporre grandi classici ai tempi moderni, e sembra che SEGA se ne sia accorta. Peccato che lo stesso “format” sia stato utilizzato di recente solamente per un meraviglioso annuncio troll. Shenmue Mania ripropone l’epocale epopea targata Yu Suzuki da una prospettiva bidimensionale. Un’esperienza che va a limitare, ovviamente, quell’ampia libertà proposta dal titolo di fine anni ’90, ma che allo stesso tempo gli dona un fascino del tutto nuovo. Bellissima chicca, infine, l’aver proposto un trailer di falso annuncio ispirato al bellissimo video d’annuncio di Sonic Mania.

Elden Ring è solo un esperimento sociale

Uno dei pesci d’aprile più assurdi e contorti della storia vedrebbe Elden Ring non come un videogioco di prossima uscita, ma bensì di una sorta di esperimento sociale che sta attualmente prendendo vita su Reddit. Il tutto parte dalle praticamente nulle informazioni ufficiale che abbiamo ricevuto sul prossimo gioco From Software dopo il suo annuncio, per poi arrivare alla conclusione che Elden Ring non è altro che un nome in codice di un esperimento che ha come obbiettivo quello di studiare le abilità psichiche presenti in un folto gruppo di fan di Dark Souls. Secondo Greff Jubb, questa progetto segreto sta avendo luogo ora nel subreddit r / eldenring, dove gli scienziati dell’intelligence stanno monitorando da vicino i comportamenti degli appassionati tramite post e teorie sul nuovo gioco From.

I nostri cosplay

Anche noi di Game Division ci siamo divertiti nel proporvi un particolare pesce d’aprile. La trovata di quest’anno, che potete vedere con i vostri occhi a questo indirizzo, ci ha visto proporvi un Andrea Riviera in gran spolvero ed in versione cosplayer. Cortana di Halo e Lady Dimitrescu del nuovo Resident Evil Village sono state reinterpretate con due cosplay davvero inaspettati.