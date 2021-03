Fortnite: prestazioni migliorate su Switch grazie all’ultimo update

Proprio nella giornata di ieri Fortnite si è aggiornato alla versione 16.10. Oltre ad aggiungere una buona dose di sfide e all’attesissimo evento di Pasqua “Follie di Primavera”, l’update è riuscito anche a migliorare in modo netto le prestazioni su Nintendo Switch. Epic Games è quindi riuscita ad utilizzare in maniera più efficace la GPU della console migliorando le prestazioni e risoluzioni

Epic Games infatti è riuscita ad aumentare la risoluzione da 1000×560 a 1170×660 in modalità portatile e da 1390×780 a 1560×880 in modalità docked, un risultato a dir poco sbalorditivo. A tutto questo va inoltre aggiunto un frame rate decisamente più stabile, molto discusso dagli stessi utenti Nintendo Switch nel giro di questi mesi. Insomma, si tratta a tutti gli effetti di una versione 2.0 del Fortnite rilasciato un po’ di tempo fa sulla console ibrida di casa Nintendo.

Gli utenti proprio in questo momento stanno provando la “nuova” esperienza e sui vari social il riscontro sembrerebbe perlopiù positivo. Sulle pagine di Polygon è possibile inoltre notare attraverso una singola immagine il lavoro svolto, bisogna ammettere che la differenza si vede chiaramente. Vi lasciamo la loro pagina a questo indirizzo.

Se siete appassionati di Fortnite non dovete assolutamente perdere le ultime novità fresche del nuovo update rilasciato nella giornata di ieri. Inoltre a partire da oggi è attivo il nuovo evento “Follie di Primavera” nel quale potrete sbloccare tanti oggetti. Inoltre, per la gioia di tutti gli appassionati, torneranno alcuni costumi molto amati come Coniglio mastino, Coniglio incursore e Anatrella. Se siete quindi fan dell’opera targata Epic Games, questa è l’occasione per allenarsi ancora di più, se giocate su Nintendo Switch per giunta avrete modo di avere una esperienza decisamente più fluida di prima.