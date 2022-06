L’universo di Fortnite si è ormai espanso talmente tanto che chiunque è in grado di trovare nel gioco di Epic Games almeno un’esperienza pienamente convincente e adatta ai propri gusti. A suon di aggiornamenti settimanali sarebbe limitante definire questo titolo come un mero batle royale. Ormai sull’isola di gioco si può fare praticamente di tutto, e grazie anche alla modalità creativa i tantissimi appassionati si possono sbizzarrire nel ricreare e giocare a tutto ciò che gli passa per la mente.

Quando si parla di nuovi crossover all’interno di Fortnite poi, è ormai divenato molto difficile stupirsi. Siamo talmente abituati a vedere qualsiasi tipo di personaggio gironzolare per la mappa del gioco che è diventato un qualcosa di ordinario. Tra questi personaggi noti uno dei più amati è senza ombra di dubbio Spider-Man, il quale permette ai giocatori di dondolarsi in giro per l’isola lanciando ragnatele ovunque.

Ispirato dalla presenza del supereroe Marvel, un appassionato ha deciso di creare un sandbox tutto dedicato a Spider-Man all’interno di Fortnite. Il tutto è stato fatto all’interno della modalità creativa dall’utente conosciuto su Reddit come ‘ThePeacefulGhost’, il quale ha voluto condividere un filmato della sua creazione. Come possiamo vedere il risultato finale è davvero incredibile, e sembra davvero che qualcuno abbia realizzato un gioco su Spider-Man utilizzando gli asset del popolare titolo di Epic Games.

Questo contenuto fan-made è stato anche reso pubblico così che chiunque sia interessato possa mettere mano a questo sandbox veramente ben fatto. Per provare questa esperienza in Fortnite vi basta inserire il seguente codice all’interno dell’hub dedicato alla modalità creativa del titolo: 9635-2275-6900. Questo è solo uno degli ultimi prodotti realizzati dai fan. Il nostro consiglio è sempre quello di esplorare per bene la modalità creativa, perchè potrebbe nascondere perle di rara bellezza come questo sandbox realizzato da questo appassionato.