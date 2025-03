Amazon apre i preordini per i prodotti esclusivi di Marvel’s Spider-Man

Gli appassionati di Magic: The Gathering e dell’universo Marvel possono finalmente segnare una data importante sul calendario: il 26 settembre 2025 arriverà l’attesissima espansione Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man. Questo straordinario crossover porterà sulle carte alcuni dei personaggi più iconici del mondo di Spider-Man, come Peter Parker, Miles Morales e Gwen Stacy, insieme ai loro temibili nemici. Se volete assicurarvi i prodotti più esclusivi, potete già preordinare su Amazon Scene Box, Bundle, Collector Booster e Play Booster, in modo da essere tra i primi a collezionare queste carte uniche.

Magic: The Gathering: Marvel’s Spider-Man, chi dovrebbe preordinarli?

L’espansione non si limita a presentare nuove illustrazioni ispirate ai fumetti, ma introduce anche meccaniche di gioco innovative basate sulle abilità caratteristiche degli eroi e dei villain. Spider-Man e i suoi alleati sfrutteranno la loro agilità e capacità di movimento rapido, mentre nemici come Venom e Green Goblin adotteranno strategie più aggressive e distruttive. L’ambientazione sarà quella della New York supereroistica, con combattimenti mozzafiato tra i grattacieli e scontri dinamici che si rifletteranno direttamente nel gameplay.

Tra le carte più attese di questa espansione spiccano Sensational Spider-Man, che rappresenta l’essenza classica dell’uomo ragno, e Pumpkin Bombs, l’arma iconica del Green Goblin. I fan dei villain potranno mettere le mani su Venom, Deadly Devourer e Doc Ock, Evil Inventor, disponibili anche in versioni borderless e foil. Un’ulteriore chicca per i collezionisti sono le Scene Cards, che, se unite, formano un’unica grande illustrazione, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti.

I prodotti disponibili per il preordine comprendono il bundle, che include nove Play Booster, 30 terre base, un dado Spindown e una carta promo esclusiva. Per chi cerca il massimo dalla collezione, ci sono i Collector Booster, acquistabili singolarmente o in box da 12, con 15 carte ciascuno e illustrazioni alternative, foil e art card. Infine, i Play Booster, pensati per il gioco, sono disponibili in bustine singole o in box da 30 pacchetti, sia in italiano che in inglese. Non perdete l’occasione di essere tra i primi a scoprire questi incredibili set. Di seguito, tutti i link per procedere all'acquisto!