Ci siamo, come ogni martedì ci ritroviamo a parlare dell’ultimo aggiornamento di Fortnite. Ormai Epic Games ci ha abituati a ricchi update per il proprio gioco di punta, e come ben sapranno gli appassionati c’è sempre qualcosa di interessante da testare nel noto battle royale ogni settimana. Senza ulteriori indugi andiamo a vedere insieme quali sono le novità che Epic Games ha introdotto da poco con la versione 21.10 del proprio free-to-play.

Partiamo subito con un contenuto che farà particolarmente gola a tutti gli appassionati del brand di Star Wars, ovvero la Spada Laser di Darth Vader. L’amatissimo Sith è atterrato sull’isola del battle royale e apparirà con ogni partita insieme a un gruppo di assalitori. Sconfiggendo Darth Vader potrete raccogliere la sua spada laser e con essa potrete sfruttare tutta una serie di abilità per diventare ancora più potenti e inarrestabili.

Ma non è tutto: con la versione 21.10 di Fortnite sono stati aggiunti anche dei nuovi Stili Livello Super. Nella sezione ricompense bonus della scheda Pass Battaglia, sono disponibili stili bonus per i costumi del Capitolo 3 Stagione 3 per i giocatori che hanno superato il livello 100. Con la v21.10, ci sono anche gli Stili livello super di questa stagione. Superando il livello 140 nel corso del Capitolo 3 Stagione 3 si potranno sbloccare gli stili Fenditura di platino, Succoso lapislazzuli e Avvampato aurico per Malik, Evie, Adira, Sabina, e Cavalcatempesta.

Come al solito Epic Games utilizza questi aggiornamenti anche per sistemare una serie di situazioni da limare all’interno di Fortnite. Per esempio, con la patch alla v21.10, è stato ridotto il raggio di rilevamento dell’indicatore “Visualizza effetti sonori” per i passi, i forzieri e i veicoli in modo che corrisponda meglio alla distanza entro cui il suono è percepibile. Ciò significa che le fonti di questi suoni dovranno essere più vicine prima di apparire sull’interfaccia del giocatore.