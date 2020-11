Fortnite: Joker e il suo bundle protagonisti del nuovo trailer

Mentre ci troviamo immersi ancora nella stagione 4 di Fortnite insieme a tutta una serie di personaggi Marvel, nelle scorse ore in rete è apparso un nuovo trailer dedicato a uno speciale bundle in arrivo nell’universo del titolo Epic Games. Rimaniamo sempre in tema supereroi, anche se in questo caso sarebbe più giusto dire supercattivi dato che il grande protagonista del prossimo bundle in uscita è proprio Joker, l’antagonista numero uno di Batman.

Sembra quindi che Epic Games si stia divertendo a saltare da un universo fumettistico all’altro. Già in passato subito dopo l’inserimento di Aquaman, personaggio appartenente al mondo DC Comics, si è passati ad abbracciare il mondo Marvel con l’intera Stagione 4 tutta incentrata a personaggi iconici come Iron Man, She Hulk, Thor, Groot, Galactus e tanti altri. Ora però sta arrivando il turno di Joker, e ad anticiparlo è questo nuovo trailer trapelato sul web.

Last Laugh Bundle Trailer: pic.twitter.com/8CdLPmFw4w — FireMonkey • Fortnite Intel (@iFireMonkey) November 10, 2020

A scovare prima di tutti questo nuovo trailer dedicato al nuovo bundle di Joker chiamato “Ride bene chi ride ultimo” sono stati i soliti dataminer di Fortnite, che non perdono un colpo nel far trapelare in anticipo alcune novità inerenti all’universo del titolo Epic Games. Questo bundle non darà solamente l’opportunità di giocare nei panni di Joker, ma aggiungerà anche le skin di Poison Ivy e Re Mida.

Vi ricodiamo che questo nuovo bundle Ride bene chi ride ultimo, sarà disponibile a partire dal prossimo 17 novembre su tutte le piattaforme su cui è giocabile Fortnite, quindi: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Cosa ne pensate di questo bundle dedicato al villain di Batman? Vi è piaciuto il trailer che è stato pubblicato per questi nuovi contenuti? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.

