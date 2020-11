Fortnite: scovata arma misteriosa per combattere Galactus?

La Stagione 4 di Fortnite dedicata ai personaggi Marvel continua ad andare avanti, mentre il pericolo Galactus incombe ancora sui giocatori che si danno battaglia nella mappa di gioco. Insieme all’ultimo aggiornamento rilasciato, che porta il titolo Epic alla versione 14.50, i dataminer hanno ricominciato a far emergere alcuni dei contenuti che saranno aggiunti in futuro nel titolo di successo sempre giocatissimo dalla propria community.

Mentre ci avviciniamo a quello che sembra essere il termine anche di questa quarta stagione di Fortnite, che porterà a uno degli eventi più grandi sempre stando a quanto emerso dai recenti rumor in rete. L’inserimento delle nuove skin dedicate ai supereroi Marvel, non ci hanno assolutamente distratto da una delle presenze più presenti di questa stagione; ovvero l’incombenza di Galactus che si sta avvicinando sempre più alla mappa di gioco.

New Weapon in the works: "Lazing Device"

It's WID is all over the place, but I suspect this *could* be a prototype of the upcoming Cosmos (event and/or Galactus) rifle.

It uses Base Bolt Sniper stats, same as the Cosmos ones. The name "Lazing" could also be connected to this. pic.twitter.com/GgVuOcYot8

— Mang0e – Fortnite Dataminer (@Mang0e_) November 4, 2020