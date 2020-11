Fortnite: il battle royale diventa un gioco in abbonamento? I prezzi

Uno dei più grandi punti di Fortnite è il suo essere free to play. Il battle royale di Epic Games, però, ha vari modi per poter guadagnare, a partire dal negozio in-game fino ad arrivare al Pass Battaglia, che a ogni stagione permette di accedere a una serie di ricompense (previo l’ottenimento di sufficienti Punti Esperienza). Ora, pare però che gli sviluppatori stiano pensando a un altro futuro per Fortnite: di cosa parliamo?

Come condiviso da un noto leaker di Fortnite, è circolato un sondaggio relativo a un servizio in abbonamento dedicato al battle royale. Il nome inglese è “Monthly Crew Pack” e includerebbe il Pass Battaglia, 1.000 V-Bucks al mese e un “Crew Pack” mensile che dà accesso a skin, stili, dorsi decorativi e piccozze in accesso anticipato rispetto ai non abbonati. Potete vedere un’immagine promozionale qui sotto.

Inoltre, lo stesso leaker ha anche condiviso tramite Twitter due immagini che mostrano il sondaggio relativo a questo potenziale servizio in abbonamento dedicato a Fortnite Battle Royale. Tramite esso possiamo vedere che il range di prezzo che viene attualmente preso in considerazione da Epic Games è tra i 4.99 dollari e i 19.99 dollari al mese.

Just in case anyone is interested the price of the subscription is not confirmed to be 16 dollars, in the survey it ranges from 4.99 up to 19.99! pic.twitter.com/3oqOrAWT23 — 💫🌈⚡░M░A░R░ ⚡🌈💫 (@MarDlt_) November 7, 2020

L’esistenza di un’immagine promozionale e di un sondaggio relativo al prezzo ci permette di supporre che si tratti di un’idea in uno stato avanzato di sviluppo. Per ora non vi è però nulla di ufficiale: non abbiamo idea di quando questo servizio possa essere messo a disposizione degli utenti; in realtà, non possiamo nemmeno essere certi che venga realmente attivato.

Inoltre, ci domandiamo se questo servizio possa in qualche modo sostituire completamente il Pass Battaglia: se quest’ultimo non fosse più in vendita singolarmente ma fosse obbligatorio abbonarsi al Monthly Crew Pack, i costi per i giocatori di Fortnite cambierebbero sensibilmente.

Speriamo che Epic Games faccia chiarezza il prima possibile: diteci, voi cosa ne pensate?