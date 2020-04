Fortnite, trovati dei leak sul possibile evento “Doomsday” nei file di gioco

L’aggiornamento di Fortnite alla versione 12.30 è stato rilasciato da un giorno, e ha portato con se tanti cambiamenti nascosti che non tutti si aspettavano ma che chiedevano da mesi e mesi a gran voce: finalmente, le discrepanze del rinculo delle armi tra controller e mouse e tastiera sono finalmente state appianate, con grande felicità di tutti i pro player che lamentavano il fatto che la mira su controller fosse migliore per svariate ragioni.

Ma le sorprese non sono finite qui. Alcuni dataminers si sono subito prodigati a scavare nei file del gioco per scoprire altre novità nascoste, e hanno scovato diversi oggetti che hanno tutti in comune la voce “Doomsday“. I giocatori hanno iniziato a sospettare che si tratti di qualcosa correlato all’evento di fine stagione, dato che manca ormai un mese alla fine della Stagione 2 del Capitolo 2, salvo potenziali rinvii dovuti magari al coronavirus. La Stagione 1 è stata una delle più noiose e povere di contenuti di sempre, ma con la Stagione 2 Epic Games è riuscita a risollevare pian piano le sorti del gioco.

