Fortnite 12.30: ecco tutte le novità dell’aggiornamento

Nuova settimana, nuovo update. L’aggiornamento di Fortnite 12.30 è finalmente disponibile. Il battle royale di Epic Games arriva dopo una serie di settimane con poche novità interessanti, o perlomeno non in grado di cambiare l’equilibrio di gioco. Sarà così anche per questa settimana? Scopriamo immediatamente leggendo tutte le novità dell’aggiornamento di Fortnite 12.30 per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Partiamo subito con Salva il Mondo: l’aggiornamento di Fortnite 12.30 reintroduce i Dungeon che saranno disponibili a partire dal 5 aprile. Come sempre, dovremo combattere mostri, evitare trappole e ottenere eroi e armi lungo la via. Abbiamo poi il Fuoco del Cavaliere, un nuovo arco che permette di recuperare parte degli scudi con i colpi critici.

In termini di eroi, abbiamo la coniglietta Penny con il vantaggio Frenesia al Plasma (riduce il costo energetico del Plasmimpulso del 38% e del 75% in versione+). Abbiamo poi Jonesy Coniglio Incursore con il vantaggio Colpo Sicuro (incrementa il danno critico con il fucile di precisione, +75% e +225% in versione+). Infine abbiamo Coda di Cotone Occhio di Falco con il vantaggio Partenza impr-uov-visa ( Traslazione fasica rilascia 3 bombe d’uovo, che infliggono 18 danni base ai nemici nelle vicinanze; 55 danni in versione+). Infine abbiamo la Lama Pirata che dà accesso a un eroe pirata e un bottino di armi al costo di 500 biglietti avventura.

Per la Modalità Creativa dell’aggiornamento di Fortnite 12.30, invece, abbiamo un aggiornamento alla Galleria porta: ci sono ora più porte da aprire per raggiungere le isole. Inoltre, ci sono moltissime correzioni di bug minori. Come sempre, la modalità Battaglia Reale non è stata presentata da Epic Games stessa. Per scoprire le novità dell’aggiornamento di Fortnite 12.30 dovremo per forza attendere l’analisi degli appassionati e dei dataminer. Diteci, cosa ne pensate di quanto proposto da Epic Games?