Fortnite: PS4 accoglierà un torneo esclusivo

Epic Games ha annunciato di avere piani per un nuovo torneo di Fortnite esclusivo per PS4: ecco tutti i primi dettagli condivisi dagli sviluppatori.

Fortnite ci ha stupito in questi giorni con un nuovo incredibile evento di fine stagione 9, durante il quale abbiamo potuto ammirare il mostro di Picco Polare che, in perfetto stile Kaiju, ha dato battaglia con il robot costruito a Impianto a pressione. Se vi siete persi lo scontro, potete vederlo a questo indirizzo. Ora, però, è tempo di guardare avanti e pensare ai prossimi grandi eventi in arrivo, come la Coppa del Mondo. Non si tratta, però, dell’unico torneo che Epic Games ha in serbo per noi.

Secondo quanto dichiarato da Nathan Mooney, community manager di Epic Games, arriverà un torneo dedicato esclusivamente ai giocatori PS4, dopo la fine della Coppa del Mondo di Fortnite. Non si tratta di una novità incredibile, visto che era già stato annunciato un evento simile dedicato a Xbox One. Inoltre, si rumoreggia riguardo anche a una competizione mobile, anche se ci sarebbe qualche problema aggiuntivo in tal caso.

Per ora non ci sono dettagli sul torneo di Fortnite per PS4, ma è altamente probabile che ricalchi la struttura di quello Xbox One, aperto ai migliori 1500 giocatori che lotteranno per un montepremi di un milione di dollari. Probabilmente nel corso delle prossime settimane sarà svelato il tutto.

Diteci, cosa ne pensate di questi tornei dedicati alle console? Vi interessano, oppure credete che siano solo degli antipasti per veri eventi come la Coppa del Mondo?