Fortnite Mobile Cup: 1 milione di dollari per un torneo solo per smartphone?

Fortnite potrebbe proporre una Mobile Cup con un montepremi da un milione di dollari? Secondo Matt Rutledge è proprio quello che accadrà.

Gli investimenti in ambito eSport di Epic Games sono manifesti da tempo. Con 100 milioni di dollari garantiti per i tornei 2018-2019, i creatori di Fortnite stanno immettendo cifre record negli eventi legati al battle royale. Il più importante è certamente la Fortnite World Cup che, per le finali, promette 10 milioni di dollari al vincitore della categoria Solo e 20 milioni di dollari ai vincitori della categoria Duo.

Fare soldi in Fortnite pare semplice, almeno secondo quanto dichiarato dal noto streamer ed eSporter Shroud. I tornei però sono dedicati sopratutto al gioco in versione PC e Console. Non dobbiamo dimenticarci però che Fortnite raccoglie molti sostenitori sopratutto in versione mobile. Possibile che Epic Games non abbia nulla in mente per i giocatori smartphone?

Secondo Matt Rutledge, game director della divisione mobile dei Complexity Gaming, Epic Games sta pensando a una “Fortnite Mobile Cup”; più precisamente, Rutledge afferma che potrebbe arrivare a breve e che il montepremi sarebbe di ben un milione di dollari. Ci sono però alcune preoccupazioni, ad esempio il sistema di imput: Epic dovrebbe trovare un modo per garantire che tutti i giocatori affrontino il torneo alla pari.

Per ora, comunque, si tratta di un rumor e non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Va sottolineato che non sarebbe la prima volta che Epic Games organizza un evento dedicato a una specifica piattaforma: fra pochi giorni, precisamente il 20 e 21 luglio, avrà luogo la Xbox Cup, con un montepremi da un milione di dollari.

Una Fortnite Mobile Cup non è impensabile: dovremo attendere però dichiarazioni ufficiali da parte degli sviluppatori. Nel frattempo, diteci: vi piacerebbe mettervi alla prova con la versione smartphone del battle royale?