Fortnite: rinviata la data di inizio della Stagione 3

Un annuncio è stato dato di recente dal Team di Fortnite, il capitolo 2- Stagione 2 di Fortnite subisce un estensione che va oltre la data originale. I fan saranno dispiaciuti nel sapere che l’estensione della Stagione 2, prima dell’arrivo della Stagione 3, sarà di oltre un mese rispetto alla data prevista. Epic Games ha rivelato infatti che probabilmente la data di inizio per la Stagione 3 é fissata per il 4 Giugno.

Questa estensione di oltre un mese rispetto alla data preventivata inizialmente ha però anche un suo lato positivo, Epic Games fa infatti sapere che l’attesa ne varrà la pena in quanto prima di allora ci saranno diversi contenuti in arrivo per la stagione in corso. Come infatti fanno sapere in un post nel loro sito: “Abbiamo diversi aggiornamenti di gioco in arrivo che offriranno un gameplay nuovo, nuove sfide, bonus XP e un paio di altre sorprese nella manica!”.

Chapter 2 Season 2 has been extended until June 4 (via Fortnite's website) — HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) April 14, 2020

In realtà la previsione di un’estensione della Stagione 2 era stata prevista già da diversi giocatori in quanto già era capitato nella Stagione 1 Capitolo 2 che la durata era stata di ben cinque mesi. Il Capitolo 2 Stagione 2 doveva concludersi il 30 Aprile dando finalmente il via alla terza stagione del secondo capitolo. Oggi, 14 Aprile, è stato deciso di pubblicare il post ipotizzato dalla maggior parte dei fan, dove è stato annunciato che la terza stagione non sarebbe iniziata in quella data.

Nel post sul blog il team di fortnite fa tuttavia sapere che:”Il nostro piano è di lanciare il Capitolo 2 – Stagione 3 il 4 giugno.” questo significa che la data da loro dichiarata sarà probabilmente soggetta a subire modifiche. Con oltre un mese da attendere prima dell’arrivo della terza stagione con le sue novità, Fortnite potrebbe rischiare di perdere l’interesse di diversi videogiocatori del titolo. La nostra speranza è quindi che il Team di Fortnite faccia di tutto per mantenere il più possibile attiva la presa sul gioco. E voi cosa ne pensate di questa decisione? Fateci sapere nei vostri commenti!