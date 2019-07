Fortnite Secondo Compleanno: ecco tutte le sfide

Fortnite è pronto a farci divertire in attesa della Stagione 10 con una serie di sfide dedicate al secondo compleanno del battle royale.

In questi giorni molti giocatori di Fortnite sono solo in attesa della Stagione 10 e potrebbero non essere molto interessati alle ultime novità (ad esempio quelle introdotte con l’aggiornamento contenuto numero 1 dell’update 9.40), ma Epic Games è pronta a dare loro qualcosa con il quale divertirsi: nuove sfide a tema dedicate al secondo compleanno del battle royale. Attenzione: le sfide sono attive già da ora e lo saranno per un tempo limitato! Se non volete perdervi la festa, vi conviene lanciarvi subito sull’isola di Fortnite.

Le sfide, come detto, sono a tema compleanno e, concettualmente, sono molto semplici, questo però non significa che siano facili da completare. Vediamo insieme quali sono:

Gioca partite (0/10)

Balla davanti a diverse torte di compleanno (0/10)

Sopravvivi agli avversari (0/500)

Ottieni salute e scudo con la Torta di compleanno (0/50)

Completando tutte e quattro le sfide sopra elencate, inoltre, si ottiene un premio aggiuntivo. Come potete leggere, sarà sufficiente completare un po’ di partite per riuscire a vincere alcune di queste sfide. La Torta di compleanno, nel caso vi siate persi l’ultimo aggiornamento, è un nuovo oggetto che aggiunge cinque punti salute e cinque punti scudo. La vera sfida, chiaramente, è sopravvivere a ben 500 avversari, ma con un po’ di abilità e di pazienza si può risolvere.

Diteci, cosa ne pensate di queste sfide? Le trovate interessanti, oppure avreste preferito qualcosa di più particolare?