Fortnite: in arrivo personaggi di Street Fighter!

Mentre la Stagione 5 prosegue con nuovi contenuti e aggiornamenti, i sempre attivi dataminer di Fortnite hanno scovato i primi indizi che ci porteranno alla Stagione 6. Nel frattempo, abbiamo ancora tutta la parte finale dell’attuale stagione da goderci, con novità da conoscere e l’immancabile evento di fine stagione che riesce sempre a sorprenderci in modi inaspettati. Oltre a ciò, sembra che sia stato già svelata l’identità del prossimo cacciatore in arrivo sull’isola del battle royale.

L’annuncio non è ancora ufficiale, ma come sempre ad anticipare Epic Games sono i soliti dataminer; sempre attenti a scovare in largo anticipo tutte le prossime novità in arrivo su Fortnite. Stando a quanto mostrato da diversi account su Twitter, il prossimo cacciatore che debutterà nel titolo Epic sarà un personaggio prelevato direttamente da uno dei più iconici picchiaduro di sempre: Street Fighter.

Gli indizi che ci stanno mostrando i dataminer in queste ore sono palesi. Con il ritrovamento di un nuovo portale ci sembra molto chiaro che la provenienza del nuovo cacciatore sia proprio l’universo del picchiaduro Capcom. Non è ancora chiara l’identità di questo nuovo personaggio, ma stando ad alcuni dataminer si tratterà di una coppia, un personaggio maschile ed uno femminile: Ryu e Chun-Li.

Remember, we'll get a male and female character from Street Fighter! These 2 could possibly be "Ryu" & "Chun Li"! pic.twitter.com/7uNt7I7vhZ — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 19, 2021

Al momento Epic Games non si è ancora pronunciata su quanto scovato dai dataminer, ma contiamo che l’annuncio ufficiale di questo nuovo crossover tra gli universi di Fortnite e Street Fighter possa arrivare molto presto, e con esso scopriremo anche quali personaggi del picchiaduro Capcom si approcceranno all’isola del battle royale. Cosa ne pensate di questo ennesimo crossover in arrivo nel titolo Epic? Quale altro brand vi piacerebbe vedere debutare all’interno del mondo di Fortnite? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata qua sotto.