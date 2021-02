Fortnite: il prossimo crossover sarà con una famosa serie animata?

Settimana scorsa abbiamo assistito all’arrivo di diverse novità inerenti al mondo di Fortnite. Dopo la pubblicazione della patch che ha portato il titolo Epic Games alla versione 15:40, i soliti dataminer si sono subito rimessi al lavoro per scoprire di più su ciò che arriverà da qui al prossimo futuro nel battle royale di successo. Tra nuovi portali e file di gioco, sembra che oltre a Street Fighter ci sarà anche un secondo imminente crossover con una famosa serie animata.

Il tutto è iniziato quando è stato svelato l’arrivo nell’universo di Fortnite di due iconici personaggi del roster di lottatori di Street Fighter. Con Ryu e Chun-Li l’isola del battle royale diviene ancora più affollata, ma sempre stando agli ormai famosissimi dataminer ci sarebbe già un indizio che fa presagire l’arrivo di un secondo imminente crossover: quello con la serie animata americana Family Guy, da noi conosciuta come I Griffin.

Andando ad analizzare a fondo i file di gioco di Fortnite, i dataminer sono riusciti a scovare delle texture che non lasciano scampo alle interpretazioni: quello che si vede sembra essere proprio Peter Griffin. Il tutto è stato inserito all’interno dei file che corrispondono ai nuovi dorsi decorativi in tema Street Fighter, ed insieme ad essi spuntano fuori anche diversi frame presi direttamente da alcune puntate dell’iconica serie animata creata da Seth McFarlane.

Family Guy Collab Soon? Eyes This backbling texture got decrypted with the street fighter cosmetics (via: @GMatrixGames) pic.twitter.com/pmHRd3fjgE — HYPEX (@HYPEX) February 21, 2021

Come accade spesso con i dataminer, per il momento Epic Games non ha ancora annunciato nessuna collaborazione tra Fortnite e I Griffin, ma stando all’affidabilità delle scoperte fatte dai dataminer l’annuncio non dovrebbe tardare troppo. Resta domandarci che tipo di contenuto vedremo all’interno del titolo di successo di Epic: sarà Peter Griffin la nuova Skin per il battle royale? Quali altri contenuti a tema I Griffin vorreste vedere in Fortnite?