Fortnite Stagione 9 Settimana 7: svelate le sfide da un leak

Fortnite proporrà preso le nuove sfide della Settimana 7 Stagione 9: già ora però possiamo sbirciare nei piani di Epic grazie a un leak.

Quella di Fortnite è una settimana piena di eventi, come sempre a dire il vero. Non solo siamo costantemente a caccia dei Fortbyte, i collezionabili introdotti in questa Stagione che nascondono un segreto (già svelato dai dataminer), ma un leak ci ha confermato che il mostro di Picco Polare porterà altra distruzione sull’isola. Ora, invece, i dataminer hanno notato scovato le sfide della Settimana 7 Stagione 9.

Come sempre, le sfide sono divise tra quelle gratuite (quindi disponibili per tutti i giocatori di Fortnite) e quelle incluse nel Pass Battaglia (quindi solo per gli utenti paganti). Non ci resta altro da fare, quindi, se non vedere subito cosa hanno il serbo per noi le sfide della Settimana 7 Stagione 9:

Cerca forzieri a Crocevia del Ciarpame o a Neopinnacoli

Cerca scatole di munizioni in differenti luoghi

Esegui eliminazioni con armi silenziate

Infliggi danni agli avversari mentre guidi un veicolo

Visita il Quartiere e Sponde del Saccheggio nella stessa partita

Visita Lande Letali e Neopinnacoli nella stessa partita

Visita Spiagge Snob e MegaMall nella stessa partita

Cerca un forziere, usa un distributore automatico e un falò nella stessa partita

Esegui eliminazioni da 5 metri di distanza o meno

Ovviamente queste sono solo informazioni ottenute da un leak ed è possibile che siano scorrette, o che Epic Games decida di cambiare qualche dettaglio prima del rilascio ufficiale. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di queste Sfide di Fortnite? Vi paiono divertenti?