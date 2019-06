Fortnite Fortbyte 48: dove e come trovarlo a nord est di Borgallegro

Il Fortnite Fortbyte 48 non è facile da scovare: ecco una guida che vi indica dove e come trovarlo all'interno del battle royale di Epic Games.

Mentre i dataminer sono alla ricerca delle ultime novità nascoste nei codici di gioco inseriti con l’aggiornamento 9.30, noi giocatori dobbiamo fare i conti con il Fortnite Fortbyte 48. Vediamo insieme come e dove trovarlo.

Per recuperare il Fortnite Fortbyte 48 dovete andare a nord est di Borgallegro, in direzione della montagna con tre alberi: al centro di questa trovate un WC con a fianco uno gnomo da giardino. Dovete equipaggiare il Piccone Vox e distruggere proprio lo gnomo per trovare il Fortnite Fortbyte 48. Ecco a voi un video che vi può aiutare.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 48, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: