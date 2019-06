Fortnite: svelata l’immagine nascosta dai Fortbyte da un leak

I Fortbyte nascono un'immagine segreta che svela il futuro di Fortnite: ora, è stata finalmente svelata da un dataminer. Eccola qui per voi.

Una delle grandi novità della Stagione 9 di Fortnite sono i nuovi collezionabili introdotti da Epic Games: i Fortbyte. Si tratta di oggetti perlopiù nascosti sull’isola che vengono inseriti a intervalli regolari e richiedono di essere trovati e, spesso, sbloccati eseguendo un’azione specifica, ad esempio usando emote o spray, oppure compiendo percorsi particolari. Non sono semplicissimi da trovare, ma con le nostre guide non dovreste avere problemi.

Ovviamente i Fortbyte non sono fini a se stessi, ma nascondo un grande segreto: ogni collezionabile, infatti, elimina un tassello che copre un’immagine che dovrebbe indicare il futuro dell’isola di Fortnite. L’artwork completo è un mistero o, per meglio dire, lo era fino a poco fa: infatti, un dataminer è riuscito a scovare l’intera immagine. La potete vedere qui sotto.

would appreciated to be credited if used <3 pic.twitter.com/6ZHrWygfpH — RISE. 👑 (@fortrisen) June 18, 2019

In questa possiamo vedere Jonesy barbuto che disegnare su una parete o su un pavimento tutta una serie di graffiti: in cima, è impossibile non notare Kevin il Cubo viola. In basso a destra, inoltre, è possibile vedere una sorta di grande creature: possibile che si tratti del mostro che si trovava sotto Picco Polare e che sta, presumibilmente, distruggendo vari edifici sull’isola?

Voi cosa ne pensate? Cosa credete che rappresenti questo disegno e quale pensate che sia il futuro di Fortnite?