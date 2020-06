Fortnite: dove trovare i 3 Gnomi ad Alture Accoglienti

Con l’inizio della Stagione 3 di Fortnite, non potevano di certo mancare delle nuove sfide settimanali da completare. La mappa, ora per gran parte inondata darà ai giocatori una nuova prospettiva nell’esplorazione e nella lotta alla sopravvivenza durante gli scontri nella modalità Battaglia Reale. Giusto qualche ora fa, in rete sono apparse le sfide delle prime due settimane della terza stagione, e in questa prima guida vi chiariremo le posizioni dei 3 Gnomi situati nella zona di Alture Accoglienti.

Come è intuibile dal nome di questa sfida, l’obbiettivo del giocatore sarà quello di cercare e poi raccogliere tre gnomi da giardino situati nei pressi di un’area ben specificata. Prima di tutto, servirà raggiungere la zona Alture Accoglienti che si trova in direzione nord. Per orientarsi meglio, questa porzione di mappa è situata in un area verde a nord da Parco Pacifico. Una volta arrivati a destinazione comincia la ricerca dei 3 Gnomi.

Per trovare il primo Gnomo con cui dovrete interagire bisognerà recarsi nei pressi di una casa situata più a est, di fianco ad una roccia. Il secondo Gnomo è nascosto sotto un albero piantato nel mezzo delle cinque case che si trovano nella zona di Alture Accoglienti. Per quanto riguarda il terzo ed ultimo Gnomo, lo potrete trovare all’interno del cortile della casa a sud ovest, vicino al barbecue.

Questa è solo la prima delle numerose nuove sfide che Epic Games ha voluto proporre agli appassionatissimi giocatori di Fortnite. Con l’inizio della Stagione 3 di sicuro la curiosità di molti è tornata a concentrarsi sul titolo battle royale e sulle novità introdotte con l’ultimo aggiornamento. Cosa ne pensate di questa prima sfida settimanale della terza stagione? Siete già riusciti a trovare i tre Gnomi?