Fortbyte numero 41 e 16: esatta posizione e come ottenerli

Continua imperterrita la caccia ai Fortbyte all’interno della mappa di gioco di Fortnite. A partire da oggi pomeriggio è disponibile un nuovo oggetto collezionabile: il Fortbyte numero 41. In questa mini-guida vi riportiamo come di consueto l’esatta posizione dell’oggetto collezionabile in questione più quella del numero 16.

Il Fortbyte numero 41 si trova a Neoinclinato, la nuova città di Fortnite introdotta con l’arrivo della stagione 9, all’interno del ristorante Durrburger. Per poterlo ottenere è necessario utilizzare l’emoticon Testa di Pomodoro. Mentre il Fortbyte numero 16 si trova a sud di Palmeto Paradisiaco, all’interno di una delle abitazioni abbandonate che presenta delle finestre bloccate con dei divani. A seguire vi riportiamo un video con mostrato l’esatta posizione dei Fortbyte numero 41 e 16.

