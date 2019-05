Fortnite: ecco le immagini dietro i prossimi Fortbyte in arrivo

Grazie ai dataminer è stata svelata l'immagine che si cela nei prossimi Fortbyte in arrivo a breve nel mondo di gioco di Fortnite.

Una delle novità più curiose e interessanti che è stata introdotta con l’arrivo della tanta attesa stagione 9 di Fortnite è quella dei Fortbyte. Gli oggetti collezionabili disseminati per l’intera mappa del battle royale di Epic Games sono numerose e alla fine portano alla rivelazione di un segreto che gli sviluppatori hanno introdotto nel gioco.

Raccogliendo ciascun Fortbyte sarà possibile sbloccare un tassello del grande puzzle disponibile nella schermata apposita, facendo così si riuscirà a decriptare il messaggio segreto. Con l’update 9.10 arrivato da poco, i dataminer si sono fiondati direttamente sui codici e i nuovi file di gioco, scoprendo così un’immagine con i nuovi tasselli dei Fortbyte in arrivo nei prossimi giorni. Da come si può vedere dall’immagine riportata sotto si riesce a intravedere il barbuto Jonesy, uno dei personaggi del mondo di gioco di Fortnite, intento a raffigurare qualcosa su un muro. Tra le varie scritte è impossibile non notare il Cubo Viola Kevin in alto e una strana creatura dalle enormi braccia in basso a destra.

All FortByte images that are currently in the files! (via @FireMonkeyFN) pic.twitter.com/tspkDMDoSQ — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) May 22, 2019

Alcuni giocatori hanno pensato che questo possa portare all’interno del mondo di gioco le famose e tanto citate battaglie contro i boss, mentre altri pensano che la figura misteriosa in basso possa essere in qualche modo legata a ciò che si nasconde all’interno della grande montagna ghiacciata nella zona Picco Polare.

Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ di tempo prima di riuscire a scoprire il significato di tale immagine. Nel frattempo vi invitiamo a dare un’occhiata ai nuovi costumi che è possibile trovare nel negozio virtuale di Fortnite, al nuovo starter pack in arrivo e alla notizia che riguarda una nuova arma che potrebbe essere introdotta molto presto.