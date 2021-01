Fortnite: Milan, Inter, Juve e Roma sbarcano nel battle royale!

Come ben saprete, Fortnite risulta essere tutt’ora uno dei titoli più giocati del momento. Il battle royale free-to-play di Epic Games negli ultimi anni è stato aggiornato con novità importanti oltre ad accordi con aziende del calibro di Marvel, Sony e Microsoft. Insomma, c’è poco da dire, il titolo sarà ancora una delle punte di diamante della generazione appena cominciata. Questa settimana la società americana ha voluto celebrare il calcio mondiale insieme alle migliori squadre del panorama globale. A partire dal prossimo 23 gennaio gli utenti potranno scegliere tra dieci diverse varianti del nuovo set di skin “Kickoff” e far vestire il nostro alter ego con la maglietta della squadra del cuore.

La partnership fa parte dell’evento “Coppa Pelè”, una modalità a tempo limitato all’interno del gioco: oltre alle divise del Milan, ci saranno quelle di Inter, Juventus e Roma per l’Italia e poi quelle di Manchester City, Sporting CP, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, Los Angeles FC, Wolverhampton Wanderers, FC Schalke 04, Celtic FC, Melbourne City FC, Cerezo Osaka e molte altre ancora. Il Milan ha deciso inoltre di organizzare un torneo per festeggiare questa partnership e metterà in palio i prodotti del club. Il 23 gennaio, in occasione della sfida interna contro l’Atalanta, il club ha deciso di posizionare sugli spalti dello stadio di San Siro 1000 sagome con i personaggi del battle royale con la casacca rossonera.

Questo testimonia ancora una volta come le società si stiano muovendo anche nel campo degli eSports. Inter e Milan si sono detti entusiasti di fare squadra con Epic Games e di dare a tutti gli appassionati di questo sport e di Fortnite l’opportunità di indossare, seppur in modo virtuale, le proprie casacche originali. Insomma, il battle royale stupisce ancora e siamo certi che lo farà ancora in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Apprezzate questo particolare evento? Che squadra tifate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli relativi a Fortnite e questa splendida partnership.