Fortnite: in arrivo modifiche per le skin dei Supereroi

Fortnite è ancora oggi uno dei titoli più giocati di sempre, merito dovuto anche da Epic Games che lo sta costantemente aggiornando con novità che vengono approvate dalla folta community. Sicuramente una delle caratteristiche peculiari è la massiccia presenza di skin in grado di personalizzare in modo sostanzioso l’aspetto del nostro avatar virtuale. Le skin riferite ai Supereroi Marvel stanno avendo un enorme successo da sempre, ma alcune versioni speciali a pagamento stanno aiutando non poco alcuni utenti durante le partite rendendoli a tutti gli effetti “invisibili”.

In questi giorni Epic Games ha risposto alle richieste da parte degli appassionati riguardante la variante completamente nera di alcune skin dei Supereroi che, a detta di molti, rovinava la maggior parte delle partite. Il motivo? L’avversario si mimetizzava perfettamente con l’ambiente, aiutandolo non poco durante i match. Non è la prima volta che Fortnite viene criticato per queste cose, ricordiamo ad esempio l’emote Deep Dab che permetteva di schivare i proiettili nemici e contrattaccare in modo immediato. Questo particolare glitch fu risolto quasi subito, testimoniando ancora una volta quanto il team stia particolarmente attento ai dettagli.

In all seriousness, this should be addressed sooner rather than later.

These 3 images show how difficult is to see the all-black superhero skins in Fortnite.

Remember, console players can't turn shadows off.

We trust Epic to do the right thing. Remember Toy Soldier & Deep Dab pic.twitter.com/izdLquiisb

— Fortnite News (@FortniteINTEL) January 7, 2021